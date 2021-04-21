Bayburt'ta kısmi kapanma tedbirlerine aykırı davranan 12 kişiye idari para cezası uygulandı
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Bayburt'ta kısmi kapanma tedbirlerine aykırı davranan 12 kişiye idari para cezası uygulandı

Bayburt'ta kısmi kapanma tedbirlerine aykırı davranan 12 kişiye idari para cezası uygulandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayburt'ta iki kıraathaneye baskın yapan polis ekipleri kısmi kapanma tedbirlerine aykırı davranan 12 kişiye idari para cezası uyguladı.

Bayburt'ta iki kıraathaneye baskın yapan polis ekipleri kısmi kapanma tedbirlerine aykırı davranan 12 kişiye idari para cezası uyguladı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısmi kapanma tedbirlerine ilişkin denetimler yapıldı. Kahvehane ve kıraathanelere yönelik yapılan uygulamalarda, 2 kahvehanenin açık olduğu görüldü. İşletme sahipleri dahil olmak üzere toplamda 12 kişiye kısıtlama ihlalinden idari para cezası uygulandı. İdari yaptırımların yanı sıra yapılan çalışmalarda aranan 2 şahıs yakalanarak adli mercilere gönderildi. Bu şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca durumundan şüphelenilerek durdurulan E.U. isimli şahıstan 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adı geçen şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - BAYBURT

Bayburt'ta kısmi kapanma tedbirlerine aykırı davranan 12 kişiye idari para cezası uygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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