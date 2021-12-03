Bayburt'ta, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği gerçekleştirildi - Haberler
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Bayburt'ta, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği gerçekleştirildi

AA / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel
Bayburt'ta,

Bayburt'ta, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Vali Cüneyt Epcim, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Cumhuriyet Caddesi'ndeki Türk Dünyası Parkı'nda oluşturulan "empati parkuru"nu tekerlekli sandalye ile tamamlamaya çalıştı.

Etkinlikler kapsamında daha sonra Engelsiz Yaşam Merkezinde öğrencilerin yaptığı resimlerin yer aldığı sergi açıldı. Pasta kesen öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Vali Epcim, her zaman engellilerin yanında yer aldıklarını vurguladı.

Bayburt'ta, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği gerçekleştirildi

Bayburt'ta, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği gerçekleştirildi

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AA / Beşir Kelleci - Son Dakika Haberleri

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