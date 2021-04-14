Bayat Belediyesi'nden 250 aileye yardım
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Bayat Belediyesi'nden 250 aileye yardım

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Bayat Belediyesi'nden 250 aileye yardım

Çorum'un Bayat ilçesinde Belediyesi "kimsesizlerin kimi" olmaya devam ediyor.

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Çorum'un Bayat ilçesinde Belediyesi "kimsesizlerin kimi" olmaya devam ediyor.

Bayat Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında daha önceden belirlenen ihtiyaç sahibi 250 aile için ramazan kolisi hazırlandı. Ailelerin ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan koliler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya başlandı.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, 11 ayın sultanı ramazan-ı şerife kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu yılki ramazan faaliyetleri kapsamında, ramazan ayının başından başlayarak ihtiyaç sahibi ailelerimizi tespit ederek ramazan kolisi dağıtmaya başladık. Fakirlerin durumunu gözetmek durumundayız. Ramazan ayı boyunca ramazan kolilerimizi ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştıracağız. Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak yaptığımız çalışmalarla kimsesizin kimi olmaya devam edeceğiz" dedi. - ÇORUM

Bayat Belediyesi'nden 250 aileye yardım
Bayat Belediyesi'nden 250 aileye yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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