BAU Esports LoL kadrosu başlangıcını yaptı!

Acaba takımın ikinci oyuncusu kim olacak?

Ülkemize kazandırdığı oyuncular ve yöneticilerle adından sıkça söz ettiren BAU Esports LoL kadrosunun ilk oyuncusunu duyurdu.

UEM 2021'de takımın "Alt Koridor" oyuncusu üniversitede İngilizce Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Alkan "Moshi" Şimşek. Organizasyon bu duyuruyu Twitter hesabı üzerinden paylaştığı gönderiyi mini bir videoyla hoş kıldı.

Takımın geri kalan 4 oyuncusunun ise kısa bir süre içerisinde duyurulması bekleniyor. League of Legends oyununa ek olarak Rocket League takımına oyuncu başvurusunun açık olduğunu duyurdu. Eğer sen de Bahçeşehir Üniversitesi'nde okuyor ve Rocket League takımı arıyorsan doğru yerdesin. Başvuru formuna BAU Esports Twitter ya da Instagram hesapları üzerinden ulaşabilir ya da direkt olarak başvuru formuna gidebilirsin.

Kaynak: Playerbros