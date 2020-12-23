Batum'daki Yapı Malzemeleri, Teknolojileri ve Gayrimenkul Fuarı sanal ortamda düzenlenecek
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Batum'daki Yapı Malzemeleri, Teknolojileri ve Gayrimenkul Fuarı sanal ortamda düzenlenecek

23.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:04
Batum'daki Yapı Malzemeleri, Teknolojileri ve Gayrimenkul Fuarı sanal ortamda düzenlenecek

Batum 10. Uluslararası Yapı Malzemeleri, Teknolojileri ve Gayrimenkul Fuarı'nın 25-27 Mart 2021'de "Batumi Build Virtual 2021" adıyla sanal ortamda düzenleneceği bildirildi.

Batum 10. Uluslararası Yapı Malzemeleri, Teknolojileri ve Gayrimenkul Fuarı'nın 25-27 Mart 2021'de "Batumi Build Virtual 2021" adıyla sanal ortamda düzenleneceği bildirildi.

Gürcistan Uluslararası Yabancı Yatırımcılar Derneği Başkanı Osman Çalışkan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret ederek, fuar hakkında bilgi verdi.

Batum Yapı Malzemeleri, Teknolojileri ve Gayrimenkul Fuarı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla GEONET EXPO tarafından bu yıl sanal platformda düzenleneceğini belirten Çalışkan, şöyle devam etti:

"Fuarın amacı inşaat sektöründeki yerel ve uluslararası firmaları tek bir platformda birleştirerek, ürünlerini ve faaliyet alanlarını tanıtmak, firmalar arasında ticaret köprüsünü oluşturmaktır. Şirketler, Batumi Build Virtual 2021'ye katılarak ürünlerini çevrimiçi olarak tanıtabilecek, satın alabilecek, farklı konular üzerinde seminerler veya bilgilendirme toplantıları düzenleyebilecekler."

Çalışkan, 10'uncusu yapılacak fuarın "Batumi Build Virtual 2021" adıyla 25-27 Mart 2021 tarihleri arasında bu kez sanal ortamda düzenleneceğini ifade ederek, organizasyona Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Polonya ve Ukrayna'dan firmaların katılmasının planlandığını kaydetti.

TTSO Başkanı Hacısalihoğlu da Kovid-19 salgını sürecinde bu tür çalışmaların önemli olduğunu dile getirerek, fuarın firmalara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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