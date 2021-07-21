Battlefield 5, Microsoft Flight Simulator ve daha fazlası Xbox Game Pass'e geliyor

Xbox Game Pass hamlelerine devam ediyor.

Her ay kütüphanesini yeni oyunlarla genişleten ve oyuncuların hizmetine sunan popüler servis sistemi Game Pass, Ağustos ayına kadar 12 oyunu bizlerle buluşturacak. Aylık üyelik sistemiyle çalışan Xbox Game Pass'e düzenli olarak yeni yapımlar eklendiği gibi aynı zamanda kütüphaneden çıkarılan oyunlar da oluyor.

Bu haftaki listede ve Battlefield V gibi dikkat çeken oyunlar var. Battlefield V'in EA Play'e dahil olmasıyla birlikte halihazırda EA Play oyunlarını bünyesinde barındıran Game Pass, oyuncular tarafından daha da takdir ediliyor. İşte önümüzdeki bir hafta içerisinde gelecek oyunlar:

Battlefield V - EA Play (Cloud) - eklendi

Cris Tales - Cloud, Konsol ve PC - eklendi

Atomicrops - Cloud, Konsol ve PC - 22 Temmuz

Raji: An Ancient Epic - Cloud,Konsol ve PC - 22 Temmuz

Last Stop - Cloud, Konsol ve PC - 22 Temmuz

Blinx: The Time Sweeper - Cloud ve Konsol - 26 Temmuz

Crimson Skies: High Road to Revenge - Cloud ve Konsol - 26 Temmuz

Microsoft Flight Simulator - Xbox Series X/S - 27 Temmuz

Lethal League Blaze - Cloud, Konsol ve PC - 29 Temmuz

Omno - Cloud, Konsol ve PC - 29 Temmuz

Project Wingman - PC - 29 Temmuz

The Ascent - Cloud, Konsol ve PC - 29 Temmuz

31 Temmuz'da Xbox Game Pass kütüphanesinden çıkarılacak oyunlar:

It Lurks Below - Konsol ve PC

The Touryst - Cloud, Konsol ve PC

UnderMine - Cloud, Konsol ve PC

Kaynak: Playerbros