Battlefield 5, Microsoft Flight Simulator ve daha fazlası Xbox Game Pass'e geliyor
Xbox Game Pass hamlelerine devam ediyor.
Her ay kütüphanesini yeni oyunlarla genişleten ve oyuncuların hizmetine sunan popüler servis sistemi Game Pass, Ağustos ayına kadar 12 oyunu bizlerle buluşturacak. Aylık üyelik sistemiyle çalışan Xbox Game Pass'e düzenli olarak yeni yapımlar eklendiği gibi aynı zamanda kütüphaneden çıkarılan oyunlar da oluyor.
Bu haftaki listede ve Battlefield V gibi dikkat çeken oyunlar var. Battlefield V'in EA Play'e dahil olmasıyla birlikte halihazırda EA Play oyunlarını bünyesinde barındıran Game Pass, oyuncular tarafından daha da takdir ediliyor. İşte önümüzdeki bir hafta içerisinde gelecek oyunlar:
Battlefield V - EA Play (Cloud) - eklendi
Cris Tales - Cloud, Konsol ve PC - eklendi
Atomicrops - Cloud, Konsol ve PC - 22 Temmuz
Raji: An Ancient Epic - Cloud,Konsol ve PC - 22 Temmuz
Last Stop - Cloud, Konsol ve PC - 22 Temmuz
Blinx: The Time Sweeper - Cloud ve Konsol - 26 Temmuz
Crimson Skies: High Road to Revenge - Cloud ve Konsol - 26 Temmuz
Microsoft Flight Simulator - Xbox Series X/S - 27 Temmuz
Lethal League Blaze - Cloud, Konsol ve PC - 29 Temmuz
Omno - Cloud, Konsol ve PC - 29 Temmuz
Project Wingman - PC - 29 Temmuz
The Ascent - Cloud, Konsol ve PC - 29 Temmuz
31 Temmuz'da Xbox Game Pass kütüphanesinden çıkarılacak oyunlar:
It Lurks Below - Konsol ve PC
The Touryst - Cloud, Konsol ve PC
UnderMine - Cloud, Konsol ve PC
Kaynak: Playerbros