Battalgazi'deki kırsal bölgelere yatırımlar sürüyor

MALATYA (İHA) - İlçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de konforlu ve güvenli yollar oluşturmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, Tokluca mahallesinde 5 kilometrelik stabilize serim çalışması gerçekleştirdi.

Ulaşım yatırımları kapsamında Battalgazi genelindeki yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdüren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalarla ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de konforlu ve güvenli yollar oluşturmaya devam ediyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatlarıyla ilçenin dört bir yanında mesai kavramı gözetmeden çalışmalarına devam eden ekipler, Tokluca mahallesinde 5 kilometrelik stabilize serim çalışması gerçekleştirdi. Taş ve bağlayıcı malzemeden oluşan stabilizeyi greyder ile serdikten sonra silindirle sıkıştıran ekiplerin bu hummalı çalışması, vatandaşlardan tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Vatandaşlardan çalışmalara tam not

Kış ayının gelmesi ile mahalle olarak büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren mahalle sakinlerinden Hüseyin Şahin isimli vatandaş, "Hizmetler çok güzel. Ben 61 yaşındayım ve burada böyle hizmet görmedim. Önceden bahçe araları ve yollarımız çok bozuktu. Biz kendi bahçemize gidemiyorduk. Tarlaların içinde geçerek bahçemize gidiyorduk. Şimdi ise yollar yapıldı ve girilmeyen tarla kalmadı. Şimdi rahat rahat bahçemize gidip geliyoruz. Allah başkanımızdan ve ekibinden razı olsun" derken, bir başka mahalle sakini Nusret Sarı ise, "Ben 65 yaşındayım ve yaşamım boyunca burada yaşadım. Eskiden buralara çamurdu ve araba gitmiyordu. Şimdi belediyemiz eksiklikleri gideriyor. Battalgazi'de 2 buçuk yıl içinde yapılan hizmetler bizi memnun ediyor. Eksikliklerimiz varsa da tamamlanıyor. Çalışmalar çok güzel" şeklinde konuştu.

Battalgazi'de çok güzel hizmetlere imza atıldığının altını çizen mahalle sakinlerinden Cemal Sarı isimli vatandaş da, "Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve ekiplerden Allah razı olsun. Yolumuzu çok güzel yaptılar. Buralara artık hizmet geliyor. Önceden yağmur ve çamurun içinden çıkamıyorduk. Kış ayında ayrı yaz ayında ayrı sıkıntılar çekiyorduk. Traktörle bile bu yollardan geçemiyorduk. Şimdi çok güzel oldu" derken, bir başka mahalle sakini Ziya Şahin İse, "Allah razı olsun, çok güzel olmuş. Traktörle ve arabamızla gidemiyorduk. Önceden çok kötüydü ama şimdi çok iyi. Yapılan hizmetleri takdir ediyorum. Çok şükür hiçbir sıkıntımız kalmadı. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - MALATYA