Batman Üniversitesi'nin 'Dijital Teknolojiler' proje yarışmasına başvurular başladı

BATMAN (Haberler.com) - Öğrencilerine kaliteli eğitim imkânı sunarak alanında donanımlı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Batman Üniversitesi, teknoloji alanında yeni bir proje yarışması başlattı.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL VAR

18 Şubat 2022'de son başvuruları alınacak "Dijital Teknolojiler" alanındaki Necat Nasıroğlu Proje Yarışması'nda derece girenlere para ödülü verilecek. Birinciye 50 bin TL, ikinciye 25 bin TL, üçüncüye ise 10 bin TL takdim edilecek.

"SENİ DE BEKLİYORUZ"

28 Şubat Pazartesi günü ödül töreni yapılacak Necat Nasıroğlu Proje Yarışması ise Batman Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Proje Yarışmalarında yer almak istiyorsan seni de bekliyoruz. Son Başvuru tarihi 18 Şubat 2022" açıklaması yapıldı. Yarışmaya kayıt olmak isteyenler yarisma.batman.edu.tr adresine yönlendirildi.

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