Batman'da uzmanından akrep ve yılan sokmalarına karşı uyarı
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Batman'da uzmanından akrep ve yılan sokmalarına karşı uyarı

Batman'da uzmanından akrep ve yılan sokmalarına karşı uyarı
Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel

Batman'da akrep ve yılan sokmalarına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

Batman'da akrep ve yılan sokmalarına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

Gercüş Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi Abdülhamit Ünsal, akrep ve yılan sokması durumunda hastanın en kısa sürede bir sağlık merkezine götürülmesi gerektiğini söyledi.

Akreplerin hava karardığında ortaya çıktığına dikkati çeken Ünsal, "Bu nedenle kamp yaparken ve arazide iken doğrudan zeminde yatılmamalı, gece çıplak ayak dolaşılmamalıdır. Tarla ve bağlarda kapalı ayakkabı ya da bot giyilmeli, evlerde ve damlarda serili yataklarda yatılmamalı, cibinlik kullanılmalıdır." dedi.

Ünsal, akrep ve yılan sokmasında sakin olunması ve ısırılan bölgenin mümkün mertebe hareket ettirilmemesi gerektiğini dile getirerek, "Isırılan yer bol sabunlu su ile yıkanmalı, açık yara varsa temiz bir bezle örtülmelidir." diye konuştu.

Zehrin vücuda yayılmasını engellemek için yaranın yaklaşık 10 santimetre üstünden kravat ya da bir bezle iki parmağın altından geçebileceği şekilde sarılması gerektiğini anlatan Ünsal, "Yılan sokmalarında da ısırılan bölgenin tam kalp hizasında tutulması, kalp seviyesinin altında veya üstünde tutulmaması gerekir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak

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