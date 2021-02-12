Batman'da öğretmen ve öğrencilere siber güvenlik semineri
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Batman'da öğretmen ve öğrencilere siber güvenlik semineri

12.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:53
Batman'da öğretmen ve öğrencilere siber güvenlik semineri

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polisler Piri Reis Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine video konferans yöntemiyle siber güvenlik semineri verdi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polisler Piri Reis Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine video konferans yöntemiyle siber güvenlik semineri verdi.

Seminerde katılımcılara teknoloji bağımlılığı ve siber zorbalık konuları başta olmak üzere siber güvenlik ve güvenli internet kullanımı konularında bilgi verildi.

Piri Reis Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Muradiye Bulut, düzenlenen seminere 75 kişinin katıldığını söyledi.

Günümüzde dijital okur yazarlıkla ilgili sıkıntılar yaşandığını belirten Bulut, bu sıkıntıların giderebilmesi amacıyla seminerin verildiğini bildirdi.

Güvenlik internet günü kapsamında düzenlenen seminerde bilmedikleri birçok bilgiyi öğrendiklerini aktaran Bulut, "Hem öğrencilerden hem de öğretmenlerden çok olumlu geri dönüşler aldık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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