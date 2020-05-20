Batman'da "İyilik Kanımızda Var" kan bağışı kampanyasına destekler sürüyor
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Batman'da "İyilik Kanımızda Var" kan bağışı kampanyasına destekler sürüyor

Batman'da, Türk Kızılay tarafından "İyilik Kanımızda Var" sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyasına destekler devam ediyor.

Batman'da
20.05.2020 23:58 | Son Güncelleme: 21.05.2020 00:52

Batman'da, Türk Kızılay tarafından "İyilik Kanımızda Var" sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyasına destekler devam ediyor.

Atatürk Parkı'nda kurulan kan bağışı çadırını ziyaret eden Sağlık ve Çevrecilik Derneği (SAĞ-ÇEV) üyeleri ile vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Dernek Başkanı Sıtkı Güneş, burada yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artan kan ihtiyacının karşılanması amacıyla ülke genelinde başlatılan kampanyaya destek olmak amacıyla dernek üyeleri olarak kan bağışında bulunduklarını belirtti.

Herkesin kan bağışı konusunda duyarlı olması gerektiğini ifade eden Güneş, "Kan vermek hayat kurtarmak demektir. Biz de hayat kurtarmak adına buraya geldik. Kan verdiğimiz zaman başkaları hayat buluyor hem de insanların kan arama sorunu ortadan kalkıyor. Kan vermenin insan vücuduna da faydaları da vardır. Vatandaşlardan isteğimiz herkesin buraya gelip kan vermesidir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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