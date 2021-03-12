Batman'da etkili olan fırtına ağaçları devirdi

Batman'ın Gerçüş ilçesinde etkili olan fırtına ağaçları devirdi.

Batman'ın Gerçüş ilçesinde etkili olan fırtına ağaçları devirdi.

İlçenin Zağore mevkisinde dün akşam başlayan fırtına ve sağanak gün içerisinde de devam ederken etkili olan şiddetli fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi.

İlçenin genelinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken fırtına da çöp konteynerleri yola savruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak