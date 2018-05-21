Batık Gemiye Dalıp Türk Bayrağı Açtılar

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında batık gemiye dalış yapan Sahil Güvenlik dalgıçları, denizde Türk bayrağı açtı.

Samsun Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikte Samsun Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı dalgıçları Atakum açıklarındaki 25 metre derinlikteki batık gemiye dalış yaptı. Dalgıçlar batık gemiden çıkarken Türk bayrağı açarak su yüzeyine çıktı. Samsun Valisi Osman Kaymak, Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisinden etkinliği takip etti.

Etkinlik sonunda Vali Kaymak, şaka amaçlı basın mensuplarına gemiden su sıçrattı. 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında birçok program düzenlediklerini belirten Vali Kaymak, gelecek yıl 19 Mayıs'ın yüzüncü yılında daha ihtişamlı gösterilerin düzenleneceğini söyledi.

Dalış yapılan TCSG-125 Sahil Güvenlik gemisi 2012 yılında batırılmıştı. - SAMSUN