Batıdan Doğuya Gönül Alıp, Gönül Vermeye Geldiler

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen damla projesi kapsamında Türkiye'nin batısındaki değişik illerinden 45 kişilik ekip Diyarbakır'a gelerek köy okullarını ziyaret etti. Proje kapsamında gönüllü olarak ziyarete gelenlerden biri olan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi sosyoloji bölümü öğrencisi Sümeyye Keskin, "Doğuya ilk defa geldim. Doğudakiler harika insanlar. Buraya önyargılarla gönderildim fakat gördüm ki, Doğu'da önyargı yoktur. İnsanları çok sıcak, çok samimi" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Damla Projesi' ile yerli ve yabancı üniversiteli gençler, gittikleri şehrin kültürünü, yöre halkını tanıyor ve farklı kültürlerin kaynaşması sağlanıyor. Proje kapsamında çoğunluğunu üniversite öğrencilerin oluşturduğu 45 kişilik ekip 8 gün Diyarbakır'da kalacak. Gençler burada köy okulları, huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Sevgi Evi ve Çocuk Evleri, Kur'an kurslarını ziyaret edecek.

'BURAYA ÖNYARGILARLA GÖNDERİLDİM'

Proje kapsamında Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı Kalkan köyü'ne gelen Damla gönüllüleri, okuldaki öğrencilerle bir araya gelip, çeşitli aktiviteler düzenledi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde sosyoloji bölümü öğrencisi Sümeyya Keskin, Diyarbakır'a gelmeden önce önyargılı olduğunu ancak bunun kaybolduğunu ifade etti ve şunları söyledi: "Ailem Ankara'da yaşıyor. Ben buraya Damla gönüllüsü olarak geldim. Köy okullarına gidip çocuklarla beraber oluyoruz. Onlarla oyunlar oynuyoruz. Çocuklara temel değerleri verme çalışıyoruz. Merhametli, adaletli, iyilik yapma gibi değerleri onlara aktarıyoruz. Doğuya ilk defa geldim. Doğudakiler harika insanlar. Buraya önyargılarla gönderildim fakat gördüm ki Doğu'da önyargı yok. İnsanları çok sıcak, çok samimi. Bu kentteki, esnaftan, yaşlısına, çocuğuna kadar herkes misafirperver. Diyarbakır'ı çok sevdim iyi ki Diyarbakır'a gelmişim."

'GÖNÜLLERDE BİR ŞEY BIRAKMA NİYETİNDEYİZ'

Damla Projesi Gönüllüsü Kevser Kula ise, projede amaçlarının gönüllerde yer edinmek olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Gittiğimiz şehirlerde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklara çok önem veriyoruz. Okuldaki etkinliklerimizin yanı sıra köy, huzurevi ve sevgievleri ziyaretlerimiz oluyor. Sokak hayvanlarına suluk bırakma gibi faaliyetlerimiz de oluyor. Çevredeki çöpleri toplamak, mezarlıkları temizleme gibi çalışmalarımız oluyor. Gönüllerde bir şey bırakma niyetindeyiz. Etkinliklerde amacımız sadece gönül almak ve gönül vermektir. Gençler olarak yenilikçi fikirler üretip, halkımızın gönlünü almayı amaçlıyoruz. Niyetimiz heryere ulaşmak ve her yerde gönül almak ve gönül vermektir."

PROJEDE BANGLADEŞLİ GÖNÜLLÜ DE YER ALDI

Selçuk Üniversitesi Bangladeşli Subah Sabiha Mutahara, gönüllerin bir olduğu ifade ederek, "Bu benim katıldığım ilk program. Burayı çok sevdim. Daha önce de gelmek istiyorum. Arakanlılar bizim ülkemize sığınmışlar. Acılar her yerde aynı oluyor. Biz Müslüman olarak, insan olarak aynıyız" diye konuştu.

- Diyarbakır