Böylesi ilk kez görülüyor! Karadeniz'de gece tonlarca balık kıyıya vurdu, 100 kilo 100 kilo topladılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Böylesi ilk kez görülüyor! Karadeniz'de gece tonlarca balık kıyıya vurdu, 100 kilo 100 kilo topladılar

Böylesi ilk kez görülüyor! Karadeniz'de gece tonlarca balık kıyıya vurdu, 100 kilo 100 kilo topladılar
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'ın Amasra ilçesinde eşine ender rastlanan bir olay yaşandı. Deniz suyunun soğuması nedeniyle oksijensiz kalan tonlarca balık, kıyıya vurdu. Sahile akın eden balıklar, vatandaşlar tarafından toplandı. Bazı vatandaşlar 100 kiloya yakın balık topladıklarını dile getirdi.

Bartın'da deniz suyunun soğuması nedeniyle oksijensiz kalan tonlarca balık, kıyıya vurdu. Kıyı şeridinin balık dolduğunu duyan vatandaşlar ise soluğu sahilde aldı. Eline kovayı tutuşturan vatandaşlar, kilo kilo balıkları evlerine götürdü. Bazı vatandaşların 100 kiloya kadar balık topladığı ifade edildi.

ELLERİNDE KOVALARLA SAHİLE AKIN ETTİLER

Deniz suyunun aniden soğuması sebebiyle Avara Göçkündemirci sahilinde tonlarca istavrit kıyıya vurdu. Yaklaşık 500 metre uzunluktaki sahil şeridi boyunca kumsa yüzeyini tonlarca balık kaplarken 7'den 70'e yüzlerce vatandaş ellerinde kova, çuval ve poşetlerle balık toplamak için sahile akın etti.

Böylesi ilk kez görülüyor! Karadeniz'de gece tonlarca balık kıyıya vurdu, 100 kilo 100 kilo topladılar

İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Kadını erkeği çok sayıda vatandaşın ellerinde fenerlerle kıyıda biriken balıkları topladığı anlar ilginç görüntü oluşturdu. Vatandaşlardan Ramazan Şen, poyraz esmesi nedeniyle deniz suyunun soğuduğunu ve 2 akşamdır ciddi bir balık akını olduğunu söyledi. Şen, "Ben de bu akşam yaklaşık 40 kilo balık topladım. Kendim denizciyim ama şimdiye kadar böyle bir şey görmedim. Büyüklerimiz 20 yıl önce böyle bir şey olduğunu söylüyor ama bu kadar da değilmiş. Bu akşam yüzlerce kişi balığa doydu." dedi.

Böylesi ilk kez görülüyor! Karadeniz'de gece tonlarca balık kıyıya vurdu, 100 kilo 100 kilo topladılar

"100 KİLO TOPLAYAN VAR"

Köy sakinlerinden Nevzat Yelkenci de denizin ani soğuması nedeniyle tonlarca istavritin sahile vurduğunu ve birçok kişi gibi kendisinin de kovalarla sahile geldiğini belirterek, "Burada 100 kilo toplayan var. Daha önce de bu olayı yaşamıştık ama böylesi olmamıştı." ifadesini kullandı.

Böylesi ilk kez görülüyor! Karadeniz'de gece tonlarca balık kıyıya vurdu, 100 kilo 100 kilo topladılar
Böylesi ilk kez görülüyor! Karadeniz'de gece tonlarca balık kıyıya vurdu, 100 kilo 100 kilo topladılar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Tanju Özcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yeşim Salkım Haluk Levent Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Ali Öztürk Şenol Güneş Burak Yılmaz Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Böylesi ilk kez görülüyor! Karadeniz'de gece tonlarca balık kıyıya vurdu, 100 kilo 100 kilo topladılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 23:30:21. #1.15#

title