Başsavcı Bensouda UCM'nin Afganistan'daki savaş suçları soruşturması kararını temyize götürebilecek
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, UCM'nin Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) askerleri tarafından işlenmiş olabilecek savaş suçlarının soruşturulmasını engelleyen kararını temyize götürebilecek.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, UCM'nin Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) askerleri tarafından işlenmiş olabilecek savaş suçlarının soruşturulmasını engelleyen kararını temyize götürebilecek.
UCM'den yapılan açıklamada hakimlerin Başsavcı Fatou Bensouda'ya temyiz sürecinde bir sonraki adımları atma izni verdiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle