Başörtülü oldukları gerekçesiyle işten çıkarılanlardan Macrocenter'a suç duyurusu
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Başörtülü oldukları gerekçesiyle işten çıkarılanlardan Macrocenter'a suç duyurusu

Başörtülü oldukları gerekçesiyle işten çıkarılanlardan Macrocenter'a suç duyurusu
04.05.2020 17:20 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:20

Başörtülü oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia eden Macrocenter çalışanları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Başörtülü oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia eden Macrocenter çalışanları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Macrocenter Akmerkez şubesindeki işlerinden başörtülü oldukları gerekçesiyle çıkarıldıklarını iddia eden D. N. B., S. T. ve P. B. S., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

MAĞAZA MÜDÜRÜ: "MAĞAZAMIZ BAŞÖRTÜLÜ ÇALIŞAN KALDIRMIYOR"

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, mağdurlar D. N. B., S. T. ve P. B. S.'in 28 Nisan tarihinde ADECCO şirketi tarafından Akmerkez Macrocenter şubesinde çalıştırılmak üzere sanal market elemanı olarak işe alındığı, 29 Nisan tarihinde işe gittiklerinde mağaza müdürü S. Ç.'ın kendilerini gördüğü, kendilerine mağazada başlayacaklarından haberinin olmadığını ve şirkete haber vereceğini belirterek yanlarından ayrıldığı, daha sonra tekrar yanlarına gelerek, 'sizi görünce şok oldum çünkü mağazamız başörtülü çalışan kaldırmıyor' diyerek birkaç güne başka bir mağazaya görevlendirileceklerini söylediği belirtildi.

Mağdurlardan P. B. S.'nin ADECCO şirketinin halkla ilişkiler müdürü olduğu tahmin edilen bir kişi tarafından arandığının belirtildiği dilekçede, şüphelinin mağdura 'mağaza tesettürlü olmanız sebebiyle istemiyor' diyerek iş akdinin feshedildiğini bildirdiği ifade edildi.

Dilekçede, mağdurların mağaza müdürü S. Ç.'ın yanına gittikleri S. Ç.'nin ise kendilerine başörtülerini çıkararak başka bir şubede işe alınabileceklerini, bone takarak mümkün olacağını, kendisinin inisiyatif kullanabileceğini fakat bu şekilde çalışamayacaklarını beyan ettiği kaydedildi.

Suç duyurusu dilekçesinde şüphelilerin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'hakaret', 'nefret ve ayrımcılık' ile ilgili diğer suçlardan cezalandırılmaları talep edildi.

(İrem Demir/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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