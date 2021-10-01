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Baskın yapılan besihanede uyuşturucular çuvalın içinde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Baskın yapılan besihanede uyuşturucular çuvalın içinde bulundu

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı. Operasyonda baskın yapılan bir besihanede yapılan aramada ise ele geçirilen 280 gram esrar ve diğer uyuşturucu maddeler ise çuvalda bulundu.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şuhut ilçesi ve Salar beldesinde yapıldı. Aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından 4 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda Osman Ş. (34), Engin A., (23), Ali Said B. (22) ve İbrahim Ç. (22) isimli şahıslar gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise 280,74 gram esrar, 71,09 gram Hint keneviri tohumu, 1 adet Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ise çuval içerisinde bulundu.

Operasyonun ardından gözaltına alınan şahıslardan adliyeye sevk edilen Osman Ş. (34), Ali Said B. (22) ve İbrahim Ç. tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Baskın yapılan besihanede uyuşturucular çuvalın içinde bulundu

Baskın yapılan besihanede uyuşturucular çuvalın içinde bulundu

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