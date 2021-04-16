Baskil MYO'dan, İlçe Emniyet Amirliğine ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Baskil MYO'dan, İlçe Emniyet Amirliğine ziyaret

Baskil MYO'dan, İlçe Emniyet Amirliğine ziyaret
Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN - Haberler | Güncel

Fırat Üniversitesi Baskil Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğretim üyeleri, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

Fırat Üniversitesi Baskil Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğretim üyeleri, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

Baskil MYO Müdürü Prof. Dr. Niyazi Bulut, öğretim üyeleriyle huzur ve güvenliğin teminatı kahraman polis teşkilatımızı ziyaret ederek çeşitli konularda görüşmelerde bulunduklarını söyledi.

Bulut, "Misafirperverliklerinden dolayı Baskil Emniyet Amiri Murat Demir'e teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Mario Draghi Antony Blinken Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Nur Sürer Mustafa Üstündağ İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Caner Erkin Bülent Uygun Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Baskil MYO'dan, İlçe Emniyet Amirliğine ziyaret
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 14:52:51. #1.15#

title