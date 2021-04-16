Baskil MYO'dan, İlçe Emniyet Amirliğine ziyaret
Fırat Üniversitesi Baskil Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğretim üyeleri, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.
Fırat Üniversitesi Baskil Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğretim üyeleri, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.
Baskil MYO Müdürü Prof. Dr. Niyazi Bulut, öğretim üyeleriyle huzur ve güvenliğin teminatı kahraman polis teşkilatımızı ziyaret ederek çeşitli konularda görüşmelerde bulunduklarını söyledi.
Bulut, "Misafirperverliklerinden dolayı Baskil Emniyet Amiri Murat Demir'e teşekkür ederim." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN