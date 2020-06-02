Baskil'de esnaf ziyareti Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat ve Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak esnafı ziyaret etti.

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat ve Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak esnafı ziyaret etti.

Kaymakam Murat ve Belediye Başkanı Akmurat, ziyarette esnafla bir araya geldi.

Murat, "Koronavirüs salgını sebebiyle esnafımızı bir süre ziyaret edememiştik. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak esnafı ziyaret etti. Onlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduk." diye konuştu.

Kaynak: AA