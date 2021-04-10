Basketbol: Toplu sonuç
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor
ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında 2, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 26. haftasında 3 karşılaşma yapıldı.
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında 2, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 26. haftasında 3 karşılaşma yapıldı.
OGM Ormanspor, bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlara göre ING Basketbol Süper Ligi'ne veda etti.
Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Bahçeşehir Koleji-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 99-71
Pınar Karşıyaka-Galatasaray: 92-94
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Samsunspor-Semt77 Yalovaspor: 82-67
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Akhisar Belediye Basketbol: 82-80
Finalspor-Sigortam.net: 69-73
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur