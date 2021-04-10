Basketbol: Toplu sonuç
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Basketbol: Toplu sonuç

Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor
Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında 2, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 26. haftasında 3 karşılaşma yapıldı.

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ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında 2, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 26. haftasında 3 karşılaşma yapıldı.

OGM Ormanspor, bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlara göre ING Basketbol Süper Ligi'ne veda etti.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Bahçeşehir Koleji-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 99-71

Pınar Karşıyaka-Galatasaray: 92-94

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Samsunspor-Semt77 Yalovaspor: 82-67

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Akhisar Belediye Basketbol: 82-80

Finalspor-Sigortam.net: 69-73

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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