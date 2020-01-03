Basketbol: Haftanın programı

03.01.2020 09:52 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:52

ING Basketbol Süper Ligi'ne 15'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise 13'üncü hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 14'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 15'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)

17.30 OGM Ormanspor-Beşiktaş Sompo Sigorta (Ankara)

17.30 Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

20.00 TOFAŞ-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)

5 Ocak Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

15.15 Darüşşafaka Tekfen-Teksüt Bandırma (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

17.30 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)

20.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basket (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

18.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Adana Atatürk)

Yarın:

13.00 Galatasaray-OGM Ormanspor (Ahmet Cömert)

13.30 Çankaya Üniversitesi-Bellona Kayseri Basketbol (Ankara)

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Fenerbahçe Öznur Kablo (Elazığ İl Özel İdare)

5 Ocak Pazar:

13.00 Beşiktaş TRC İnşaat-Samsun Canik Belediyespor (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ (Antakya)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

16.30 Anadolu Basket-BUDO Gemlik Basketbol (TOBB ETÜ)

Yarın:

14.30 Final Gençlik-Merkezefendi Belediyespor (Bursa Atatürk)

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor (Muradiye)

16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Bornova Belediyespor (Kurtdereli)

16.00 Konyaspor-Mamak Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)

16.00 Petkimspor-Bandırma Kırmızı (ENKA)

17.00 Semt77 Yalovaspor-Samsunspor (90. Yıl)

17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Fethiye Beşkaza)

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Urla Belediyespor-Mardin Büyükşehir Başak (12 Eylül)

18.00 1881 Düzce Belediyespor-Emlak Konut (Kalıcı Konutlar Merkez)

Yarın:

14.00 Yalova VİP-Antalya 07 Basketbol (90. Yıl)

14.00 Bursa Büyükşehir-Bayraklı Belediyespor (Yıldırım Şahin Başol)

5 Ocak Pazar:

14.00 Mersin Üniversitesi-BOTAŞ Gelişim (Mersin Üniversitesi)

15.00 İstanbul Üniversitesi-Edremit Belediyesi Gürespor (Ahmet Cömert)

15.00 Fenerbahçe Gelişim-Nesibe Aydın (Metro Enerji)

17.00 Bosna 34-Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)

Kaynak: AA