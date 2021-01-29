Basketbol: FIBA Avrupa Kupası

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Radomir Vojinovic (Karadağ), Gellert Kapitany (Macaristan), Franko Gracin (Hırvatistan)

CSM Oradea: Watson 19, Nicolescu 2, Zekovic 4, Markovic 15, Holt 1, Broussard 17, Valeika 2, Green 10

CSU Sibiu: Addison 16, Hardy 19, Philmore 6, Tohatan 12, Williams 13, Johnson, Jackson 4, Torok 4, Lutete IV 2, Gavriloaia 2

1. Periyot: 14-31

Devre: 34-37

3. Periyot: 51-53

Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu'nun İstanbul'daki organizasyonunda iki Romanya temsilcisini karşı karşıya getiren karşılaşmada CSU Sibiu, CSM Oradea'yı 78-70 yendi.

Grupta üç maçta iki galibiyet elde eden CSU Sibiu, bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırdı.

Grupta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alan CSM Oradea ise Avrupa kupalarına veda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan