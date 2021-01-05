Başkentte 2 Irak uyruklu kaçak tütün satıcısı yakalandı
05.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:20
Başkentte 2 Irak uyruklu kaçak tütün satıcısı gözaltına alındı.
Başkentte 2 Irak uyruklu kaçak tütün satıcısı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Altındağ ilçesinde Irak uyruklu M.H.A. ve A.S.M.A'nın kaçak tütün sattığı bilgisine ulaşıldı.
Irak uyruklu şüphelilerin bulunduğu araçta arama yapan ekipler, 1 kilo kaçak tütün, 2 sigara sarma makinesi ile 800 makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.H.A. ve A.S.M.A. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ