Başkentli hayvanseverler sokak hayvanları için bir araya geldi Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi, "4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü" nedeniyle Gölbaşı Hayvan Barınağı ile Kısırlaştırma ve Sahiplendirme Merkezi'nde patili dostları için bir etkinlik düzenledi.

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi, "4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü" nedeniyle Gölbaşı Hayvan Barınağı ile Kısırlaştırma ve Sahiplendirme Merkezi'nde patili dostları için bir etkinlik düzenledi. EMPATİ Doğa ve Hayvan Savunucuları Derneği ile Patileri Koruma Derneği üyelerinin de katıldığı etkinlikte can dostlar yalnız bırakılmadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Ankara Kent Konseyi'nin ev sahipliğinde KISAMER'de sokak hayvanları için bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe EMPATİ Doğa ve Hayvan Savunucuları Derneği ile Patileri Koruma Derneği üyeleri de katıldı. Başkent'in dört bir yanında sokak hayvanlarına besleme, veterinerlik ve rehabilitasyon hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde Gölbaşı Barınağı'nda patili dostları için farkındalık amaçlı bir etkinlik düzenledi. Hayvan hakları konusunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Ankara Kent Konseyi hayvanseveleri bu etkinlikte bir araya getirdi.

Etkinlikte Gölbaşı Barınağı'nda bulunan sokak hayvanlarını elleriyle besleyen hayvanseverler, hayvan hakları konusunda iş birliği yapmanın önemine dikkat çektiler. Başkent'te yaşayan her canlının değerli olduğunu ve onların her türlü ihtiyacını karşılamaya özen gösterdiklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, can dostları için iş birliği yapan gönüllü hayvanseverlere şu sözlerle teşekkür etti:

"Kent Konseyi Hayvan Hakları Grubu ve gönüllü derneklerle birlikte Gölbaşı Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde besleme faaliyeti gerçekleştirdikten sonra KISAMER adını verdiğimiz Kısırlaştırma ve Sahiplendirme Merkezi'ni ziyaret ettik. KISAMER adıyla açtığımız bu merkezlerin sayısını çoğaltarak kısırlaştırma faaliyetlerini Ankara'da en üst seviyeye çıkaracağız. İlk 3 ay içinde 4 bin 200 kısırlaştırma faaliyetini gerçekleştirdik. Her türlü desteğiniz ve iş birliğiniz için teşekkür ediyoruz."

Ankara Kent Konseyi Sokak Hayvanları Çalışma Grubu Sözcüsü Rabia Erentuğ, sokak hayvanlarının sadece bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen patili dostlarımızı yalnız bırakmak istemedik ve Büyükşehir Belediyemiz ile böyle bir etkinlik düzenledik. Sokaktaki can dostlarımızın sevgiye ve şefkate ihtiyacı var ve her koşulda onların yanında olmak zorundayız. Kısırlaştırma ve aşılamaya özel bir merkezin olması bizim için de çok önemli. Mansur başkanımızın da desteğiyle inşallah böyle merkezlerin sayısı artacaktır. Kısırlaştırma Merkezinin açılışı, barınakların iyileştirilmesi, kamera sistemlerinin takılması çok önemli ve güzel adımlar. Kent Konseyi Sokak Hayvanları Çalışma Grubu ve hayvanseveler olarak Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ederim."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür eden gönüllü hayvanseverler ise düşüncelerini şu sözlerle ifade ettiler:

Neslihan Şener Zayimoğlu (EMPATİ Doğa ve Hayvan Savunucuları Derneği Başkanı): "Sadece bir gün değil her gün hayvanları korumamız lazım. Son 2 yılda sokak hayvanlarına vermiş oldukları destekten dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan'a bir hayvansever olarak çok teşekkür ederim."

İsmail Erdoğan (Patileri Koruma Derneği Yöneticisi): "Geçen sene Ankara'da 10 binden fazla hayvan kısırlaştırıldı. Büyükşehir Belediyesi bu sene de 20 binin üzerinde sokak hayvanını kısırlaştırmayı planlıyor. Sokak hayvanlarına vermiş olduğu desteklerden dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ederim.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ