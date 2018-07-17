Başkentli Çocuklara Ücretsiz Sünnet Hizmeti

Ankara Büyükşehir Belediyesince, dar gelirli ailelerin çocukları için düzenlenen sünnet şöleni kapsamında bu yıl 2018 çocuk sünnet ettirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı öncülüğünde 2000 yılından bu yana devam eden ve geleneksel hale gelen organizasyon için kayıtlar başladı.

Organizasyon kapsamında, sünnet kıyafetleri dahil tüm masraflar, belediye tarafından karşılanacak, çocukların aileleriyle birlikte eğlenecekleri sünnet şölenine kendi imkanlarıyla gelemeyecekler, belediye ekiplerince evlerinden alınacak.

Ücretsiz sünnet organizasyondan yararlanmak isteyen aileler, çocuk ve velinin kimlik fotokopisiyle dar gelirli olduklarına dair belgeyi, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına ibraz edecek.

Organizasyondan mülteci çocuklar da yararlanabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesince 18 yıldır sürdürülen organizasyondan bugüne kadar 34 bin 369 çocuğun yararlandığı bildirildi.