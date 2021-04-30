Başkent EDAŞ, Kastamonu'da yılın ilk çeyreğindeki hedeflerini gerçekleştirdi
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Başkent EDAŞ, Kastamonu'da yılın ilk çeyreğindeki hedeflerini gerçekleştirdi

Başkent EDAŞ, Kastamonu'da yılın ilk çeyreğindeki hedeflerini gerçekleştirdi
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), Kastamonu'da kent merkezi ile 19 ilçede bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), Kastamonu'da kent merkezi ile 19 ilçede bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Başkent EDAŞ'ın Kastamonu'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2021 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdüğü belirtildi.

Başkent EDAŞ'ın elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştirdiği anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kastamonu'da yılın ilk 3 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalara imza attı. Başkent EDAŞ, Kastamonu'da hizmet verdiği 4 bin 620 trafo ve 13 bin 567 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Daha aydınlık bir Kastamonu için merkez, Devrekani, Seydiler, Ağlı, Araç, İhsangazi, Çatalzeytin, Bozkurt, İnebolu, Abana, Doğanyurt, Taşköprü, Hanönü, Tosya, Cide, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı, Daday ve Küre ilçelerinde 1100 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 2 pano ile 4 trafo merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 20 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı."

Açıklamada, Başkent EDAŞ'ın böylece 2021 yılının ilk 3 ayında koyduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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