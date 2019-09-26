Başkan Yıldız Bünyan'da Açılan Yeniden Reha Partisi Standını Ziyaret Etti

26.09.2019 10:50

Yeniden Refah Partisi Develi İlçe Başkanı Kemal Yıldız, İlçe Başkan Yardımcısı Gökhan Söbe ile birlikte Bünyan İlçe Başkanlığının Bünyan meydanında açtığı standı ziyaret etti.



Yeniden Refah Partisi Develi İlçe Başkanı Kemal Yıldız "Bünyan İlçe Başkanlığımızın Bünyan meydanında açmış olduğu standı ziyaret ettik. Bünyan ilçe Başkanlığımıza bu güzel aktivitelerinden dolayı teşekkür ediyorum. "dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA