Başkan Yazıcı: "İşsizlik Global Bir Sorun"

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 3. Tuzla İstihdam Fuarı'nın açılışında işsizliğin bugün gobal bir sorun olduğuna dikkat çekti. Yazıcı, Tuzla'da bu soruna lokal bir çözüm bulabilmek gayretiyle iş arayanlarla işverenleri bir araya getirdiklerini söyledi.

Bu yıl 3.'sü düzenlenen Tuzla İstihdam Fuarı, Tuzla Marina'da oluşturulan fuar alanında kapılarını açtı. Açılış törenine Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, firma temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Davetlilere hitap eden Başkan Yazıcı şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün İstihdam Fuarı'nın üçüncüsünü düzenliyoruz. İstihdam deyince iş, aş, insan için çok önemli bir şey. Bir bireyin ailesini koruması, ailesinin gelirini sağlaması ve o aileye iaşesini sağlayacak bir gelir elde edebilmesi en önemli şeylerden bir tanesi. Tarih boyunca da bu, balık tutmayı öğretmekten geçer. Biz de her türlü yardım ve destek organizasyonlarımıza rağmen asıl önemli işin balık tutmak olduğunu, balık tutmayı öğretmek oluğunu ve ona iş sağlamak olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu konularda bize destek olan, Tuzla'nın zaman zaman dezavantajlarından biri olarak saydığımız ama avantajlarını da asla unutmadığımız sanayi bölgesi ve organize sanayilerin olması, bizim belki bazı yüklerimiz ve bazı sorunlarımızı peşinden getiriyor ama avantajlarını da unutmamak lazım. Tuzla İstanbul'da çok önemli bir istihdam merkezi İstanbul'un 8 organizesinin 5'inin bulunması, bire birde büyük fabrikaların ve iş yerlerinin olması ve buralarda çalışacak olan elemanların Tuzla'dan olmasını arzu ediyoruz. İstihdam Fuarı'ndaki amacımızla ilgili, işsizliği çözmek gibi haddini aşan bir ifade kullanmak istemiyorum. Çünkü bir yerel yöneticinin işsizliği çözmesi gibi bir iddiada bulunması biraz garip olur. Biz sadece şunu yapmaya çalışıyoruz, ilçemizdeki çalışma arzusunda olan insanların, en yakınında olan iş yerlerine iş alabilmeleri ve iş yeri sahibi açısından yakın mesafede servis ve birçok masraflardan ve yolda kaybedilecek zamandan tasarruf sağladığı gibi, evin işe yakın olması kadar keyifli hiçbir şey yoktur. Özellikle evin işe yakın olması çok önemli. O nedenle biz kalifiye olacak şekilde hem yetiştirmeye çalışırken aynı zamanda da istihdam sağlayabilmek açısından iş arayıp iyi eleman arayanla, elemanla beraber iyi bir iş yeri bulmaya çalışanı buluşturma çabasındayız. Bizim amacımız iki 'arayanı' bir araya getirebilmek ve inşallah üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisiyle de Tuzla'da iş arayanla Tuzla'mızda işvereni buluşturarak istihdam konusunda bir lokal çözüm oluşturmak düşüncesindeyiz. İşsizlik şu anda dünyada bir mesele. Bölgemiz ve jeopolitik konumumuz itibarıyla baktığımızda yine bir mesele ama Türkiye'de, İstanbul Tuzla'daki lokalize olmuş ve belki de Gebze'den sonra en fazla sanayi kuruluşu olan bir bölgede işsizlik oranımızın en azından düşük olması için gayret sarf ediyoruz."

Konuşmaların ardından Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 3. Tuzla İstihdam Fuarı'nı başlatan kurdeleyi kesti. Daha sonra fuar alanına geçen Başkan Yazıcı, stantları tek tek gezip görevlilerle selamlaştıktan sonra çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA