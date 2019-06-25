Başkan Uysal, "Kırcami revizyon plan teklifini Büyükşehir'e ilettik"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni dönemin ilk Muhtarlar Meclisi'nde Kırcami bölgesine ilişkin imar planlarına ilişken engelleyici bir durumun olmadığını belirterek, "Devam eden dava sürecinde bilirkişi raporunun itirazları doğrultusunda hazırladığımız plan revizyon teklifimizi Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ilettik" diye konuştu.

Muratpaşa'da tüm muhtarların doğal üyesi olduğu Muhtarlar Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını Belediye Kültür Salonu'nda gerçekleştirdi. Ümit Uysal'ın başkanlığında toplanan mecliste katip üyelikleri ilçenin en deneyimli muhtarı sıfatıyla Yeşilbahçe Muhtarı Nurettin Eyiler ve en genç muhtarı Varlık Mahallesi'nin yeni seçilen muhtarı Hakan Güven yaptı.

Meclis açılış konuşmasını yapan Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan, seçimlerin gerçek demokrasini tecelli ettiği yerler olduğunu belirterek "Muratpaşa başta olmak üzere seçilen tüm muhtarlarımızı kutluyorum. Tüm samimiyetiyle bizlere 'Çalışma arkadaşlarım' diyen Ümit Uysal rekor destekle yeniden seçildi. Yine birlikte çalışacağımız için çok mutluyum" diye konuştu.

Asfalt çalışmaları devam edecek

Başkan Uysal ise mecliste yaptığı konuşmada, geçmiş 5 yılın kısa bir değerlendirmesini yaparken yeni dönemin öncelikli projeleri hakkında meclis üyesi muhtarları bilgilendirdi. Başkan Uysal, geçen dönemde Muratpaşa'da kapsamlı bir doğalgaz altyapı çalışmasının hayata geçirildiğini belirterek buna bağlı olarak ilçenin cadde ve sokaklarında büyük bir yenilemeye imza attıklarını söyledi.

Bu süreçte belediyenin kendi asfalt üretim tesisini de kurarak Muratpaşa'nın tüm cadde ve sokaklarını 10 – 12 santimetre kalınlığında, 30 – 40 yıl dayanıma sahip asfaltla yenilediklerini belirten Başkan Uysal, bu çalışmanın Muratpaşa'nın yüzde 70'inde hayata geçtiğini söyledi. Şimdi kalan yüzde 30'luk bölümü de tamamlayacaklarını belirten Başkan Uysal, "Artan döviz kuru ve petrol fiyatları nedeniyle yüzde 30'luk alanda yapacağımız çalışmanın maliyeti neredeyse yüzde 70'lik alanın maliyetiyle aynı. Ama kararlı bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

Erken uyarı sistemi

Yine geçen dönem mevcut çöp konteynerlerini yeraltı çöp konteynerleriyle değiştirdiklerini kaydeden Başkan Uysal, Muratpaşa'da bu sayının 4 bine ulaştığını aktardı. Konteynerlerin kullanılmasına ilişkin sorunlar bulunduğunu ama aşıldığını aktaran Başkan Uysal, çöp konteynerlerinin doluluk oranlarına ilişkin bir erken uyarı sistemi üzerine çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Tematik parklar

Yine geçen dönem 800 dönüm yeni park alanı üretirken çeşitli hukuki durumlardan kaynaklı hızlı hareket etmek zorunda kaldıklarını dile getiren Başkan Uysal, "Parklarımız tam istediğimiz donanıma sahip olamadı. Bu dönemde eğitim ve rekreasyon fonksiyonu olan parklar geliştirmeye, mevcut parklarımıza yeni fonksiyonlar eklemeye devam edeceğiz" dedi.

Teknoloji eğitim üssü

Geçmiş 5 yıl içinde Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi ve Türkan Şoray Kültür Merkezi olarak 3 önemli yapıyı kente kazandırdıklarını dile getiren Başkan Uysal, bu dönemin bu yapıların artık işlevsel olarak da kurumlaştığı bir dönem olacağının altını çizdi. Abdullah Sevimçok yerleşkesinin sivil toplum bölümünün, derneklerin kendi tabanı yanı sıra kent için de çalışmasını ve birer demokratik dinamiğe dönüşümünü sağlarken invasyon bölümünün ise Türkiye'de bir belediyenin hayata geçirebileceği en kapsamlı teknoloji eğitim merkezi olacağını söyledi.

Olimpik spor tesisi

Muratpaşa Belediyesi olarak geçen dönem içinde 7 spor tesisinin yapımını gerçekleştirdiklerini ve bu dönemde de okulların bahçelerine spor salonları yapmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Uysal, "Mahallere yayılan bu spor tesisleri de Kızılarık Mahallesi'nde planladığımız eğitim, yaşam ve spor merkezine bağlanacak. Mahallerde keşfedilen, yetişen sporcularımız bu tesiste Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek birer başarılı sporcu haline gelecek" diye konuştu. Başkan Uysal, bununla birlikte açık hava spor alanlarını da yarı kapalı hale getirip 12 ay kullanımını sağlamaya ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Başkan Uysal, bununla birlikte başta Kırcami olmak üzere Ermenek ve Yeşildere Mahallesi'nde tapu, mülkiyet ve imar sorunlarını çözdüklerini söyledi. Ancak Kırcami'ye ilişkin bazı çevreler tarafından "Toprak Koruma Kurulu iptal edildi" gibi bir söylemin dillendirildiğini belirten Başkan Uysal, "Öyle bir karar gelirse ona göre davranırız ama şu anda Kırcami imar planlarının uygulanmasına ilişkin engelleyici bir durum yok. Devam eden dava sürecinde bilirkişi raporunun itirazları doğrultusunda hazırladığımız plan revizyon teklifimizi de Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ilettik" diye konuştu.

Tapu sorunun yaşandığı Ermenek Mahallesi'nde sadece kamusal alana tekabül eden parsellere ilişkin pürüzlerini kaldığını belirten Başkan Uysal, "Mahallemizde, kimsenin evini barkını yıkmadan maksimum imar planı uygulamasını gerçekleştireceğiz. Yeşildere Mahallesi'nde ise imar planı uygulaması yapılacak. Tapular dağıtıldı" dedi.

6 yeni yaşlı evi geliyor

Türkiye'de belediyelerini gerçekleştirdiği sosyal hizmetler noktasında bir standardı oluşturan Muratpaşa Belediyesi'nin bu dönemde de çalışmalarını aralıksız devam edeceğinin altını çizen Başkan Uysal, evde bakım, gıda ve eşya yardımları, eğitim destek çalışmalarıyla birlikte 4 olan Yaşlı Evleri sayısını 10'a çıkaracaklarını söyledi. Ayrıca Şirinyalı Mahallesi'nde bulunan Engelsiz Kafe'nin yanına Demans Kafe'nin yapılacağını aktaran Başkan Uysal, "Şehrin en değerli yerlerini topluma açık tutmaya devam eden bir yaklaşım içinde olacağız" dedi.

Katılımcı bütçe dönemi

Muratpaşa'da tüm vatandaşların doğrudan hizmete ulaşmasının aracı olan Turunç Masa uygulamasını da daha disiplinli bir şekilde devam edeceğinin altını çizen Başkan Uysal, "Turunç Masa, sizler içinde benim içinde emniyet supabı. Turunç Masa'yla belediyemizi vatandaşımıza yönettiriyoruz. Turunç Masa bunun sistemidir" şeklinde konuşmasına devam etti. Başkan Uysal, bu dönemde ayrıca bir muhtarlarını koordinasyonunda mahalle meclislerinin de kurulacağını söyledi. Buna ilişkin bir yönerge hazırlığında olduklarını belirten Başkan Uysal, mahalle meclislerinin en önemli fonksiyonunu katılımcı bütçe uygulamasında ortaya çıkacağını söyledi. Belediye bütçesini artık mahallelerde konuşup oluşturacaklarını belirten Başkan Uysal, bu uygulamanın da Türkiye'ye örnek olacağının altını çizdi.

Turizme dönük çalışmalara da devam edeceklerini belirterek konuşmasına devam eden Başkan Uysal, geçen hafta İtalya'da 6 kenti kapsayan bir gezi yaptığını belirterek, "Hepsinin Kaleiçi gibi kentleri var ve ağzına kadar turist dolu. Gezi kapsamında işbirliği anlaşmaları yaptık. Ekim ayında gerçekleştireceğimiz Kaleiçi Old Town Festivali'ne bu yıl yurtdışından daha fazla katılım olacak. Kaleiçi için daha fazla entegrasyon ve birlikte çalışma ortamı yakalamaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Uysal, konuşmasının sonunda, Muratpaşa'nın toplumu fanatikleştirerek siyasi menfaat elde etmek isteyenlere karşı toplumun kardeşliğin, kaynaşmanın birbirine saygının ve empati yapmanın kenti olmaya devam edeceğini belirterek, "Daha iyiye, daha güzel doğru yürüyüşümüzü, mücadelemize sürdürmekte kararlıyız" dedi.

Başkan Uysal'ın konuşmasının ardından yeni dönemin ilk Muhtarlar Meclis toplantısı, muhtarların mahallelerine ilişkin yaptıkları değerlendirmelerle sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA