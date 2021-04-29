Başkan Tütüncü, hakkında sözde Ermeni soykırımına ilişkin iddialarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özkoç'a tepki gösterdi Açıklaması

Antalya'da Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un kendisi hakkında sözde Ermeni soykırımını kabul ettiğine dair asılsız iddialarda bulunduğunu belirterek, özür dilemesini istedi.

Antalya'da Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un kendisi hakkında sözde Ermeni soykırımını kabul ettiğine dair asılsız iddialarda bulunduğunu belirterek, özür dilemesini istedi.

Tütüncü, belediye binası önünde ekibiyle yaptığı basın toplantısında, Özkoç'un TBMM'de düzenlediği basın toplantısında kendisi hakkında sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yalan ve hayal mahsulü açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Özkoç'un elindeki kağıtta yer alan fotoğrafın kendisi olmadığını ve tamamen "çamur at, izi kalsın" anlayışı sergilendiğini vurgulayan Tütüncü, şunları söyledi:

"Engin Özkoç'a birileri bir not getirmiş, o da buldumcuk olmuş, işin üzerine atlamış, TBMM çatısı altında adeta ağzından ufunetler saçılan bir nutuk çekiyor. Eline bir tane kağıt almış, kağıda baksa, ortasındaki fotoğraf Kepez Belediye Başkanı değil. Öfke, nefret o kadar gözlerini bürümüş ki maalesef kağıtta ne yazdığını, fotoğrafta kimin olduğunu bile bilemeyecek kadar aciz bir tablo içerisinde."

Kendisinin milli ve manevi değerlere ne derece bağlı olduğunu bugüne kadar yaptıkları hizmetlerle gösterdiklerini belirten Tütüncü, belediye olarak Ermeni mezalimi ile mücadele eden şehitlerin hatırasını taşıyan iki anıt yaptıklarını bildirdi.

"Özkoç'tan özür bekliyoruz"

Tütüncü, "Sözde Ermeni soykırımından dolayı özür dileme" gibi bir ifadeyi, Kepez Belediyesi ve Belediye Başkanı ile yan yana getirmenin çok büyük zalimlik olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özkoç'a sesleniyorum, eğer sende zerre kadar haysiyet varsa, insanlıktan zerre kadar nasibini almışsan Kepez Belediye Başkanının sözde Ermeni soykırımına dair beyanını çıkartır, gösterirsin. Gösteremediysen yine zerre kadar insanlıktan nasibini aldıysan kalkarsın efendi gibi özür dilersin. Böylesi hakaretin, haksızlığın, iftiranın odağında olmak bizi üzmüştür, yolunu şaşırmış bu arkadaşa bu mübarek günlerde hidayet diliyorum. Şahsıma ve ekibime bir özür borcu bulunmaktadır."

Özkoç'un basın toplantısını düzenlemesinin ardından haksız bir linçe kurban edildiğini ifade eden Tütüncü, siyasetin yalanlardan, iftiralardan ibaret olmaması gerektiğini söyledi.

Hakan Tütüncü, konuyu yargıya taşıyacaklarını belirterek, "Bu iş burada kapanmayacak. Türk yargısı önünde hesaplaşmaya gidilecek, yargı önünde her türlü haklarımızı takip edip, hesap soracağız." dedi.

"Açıklamalarını, ayıkken, akılları başlarındayken yapsınlar"

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da Özkoç'un bilinçli olarak Tütüncü'ye iftira attığını söyledi.

Özkoç'un elindeki kağıtta başka bir belediye başkanının ismi yazdığını ve fotoğrafının bulunduğunu aktaran Taş, "Açıklamalarını yaparken artık ilaç mı alıyorlar, alkol mü kullanıyorlar ne yapıyorlar bilmiyorum ama bu açıklamalarını ayıkken, akılları başlarındayken yapsınlar. Milletin gündemini de hakaretlerle, yalan dolu beyanlarla meşgul etmesinler." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, dün TBMM'de ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına yönelik düzenlediği basın toplantısında "AK Parti'li Kepez Belediye Başkanı, yabancı kişiler ve misyonların bulunduğu toplantıdaki video kaydında, 'Dünyanın çeşitli şehirlerinde 1915 olayları, 'Ermeni katliamı' olarak bahsediliyor. Bu da Türkiye'nin bir ayıbı. Ama bizler yaşamadık, sizler yaşamadınız. Yapanlar yanlış yapmışlar, tabii ki özür dilenmesi gerekiyor. Ben özür diliyorum.' diyor." ifadelerini kullanmıştı. Toplantı sonrası ise "Keskin Belediye Başkanı" yerine "Kepez Belediye Başkanı" diyen Özkoç'un, bu ifadeyi sehven kullandığı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun