Başkan Tütüncü'den pandemi süreci teşekkürü Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede üstün çalışma örneği sergileyen kurumları AK Parti heyeti ile birlikte ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, " Devletimizin sıcacık elini hemşehrilerimize hissettiren çalışanlarımıza kocaman bir gönül borcumuz var.

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede üstün çalışma örneği sergileyen kurumları AK Parti heyeti ile birlikte ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, " Devletimizin sıcacık elini hemşehrilerimize hissettiren çalışanlarımıza kocaman bir gönül borcumuz var. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediye meclis üyeleri, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ve partililer ile beraber Covid -19 ile mücadelede hizmette tek yürek olan kurumları gezdi. Heyet ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti. Pandemiye karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında sağlık görevlileri tarafından girişte ateş ölçümü yapıldı. Ellerinde dezenfekte edilmesinin ardından heyet, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları ile bir araya geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ziyaret

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde de büyük bir özveriyle çalışan, 112 Acil Çağrı Merkezi ekibine teşekkür etti. Başkan Tütüncü, iktidarları döneminde vücut bulan 112 Acil Çağrı Merkezi'nin devlet kurumlarını koordine ederek müdahaleler gerçekleştirmesiyle şehre büyük katkı sağladığını söyledi. Hayatın kilitlendiği Covid-19 sürecinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nin kamu adına çalışan kurumların başında geldiğini hatırlatan Tütüncü, "Üstün gayretinizden dolayı hepinize çok teşekkür ederiz" dedi. AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar da, bu süreçte fedakarlık göstererek çalışan 112 Acil Çağrı Merkezi ekibine teşekkür etti. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak ise pandemi sürecinde evlerinde kalarak salgınla mücadeleyi destekleyen vatandaşlara teşekkür borçlu olduklarını söyledi.

Tütüncü'den teşekkür

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve beraberindeki heyet, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin ardından Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan'ı ziyaret etti. Tüm çarkların durduğu, tüm devlet kurumlarının sınandığı bir süreci atlatmaya başladıklarını belirten Başkan Tütüncü, hükümetin ve kamu kurumlarının kendilerine aktardığı güç ile bu süreci geçirdiklerini söyledi. Kurum olarak birlikte çalıştıklarını belirten Tütüncü, "Bize karşı olan ilginiz desteğiniz çok önemliydi. O güzel hemşerilerim adına size teşekkür ederim. İyi ki bu güzel şehrin hizmetindeyiz" dedi.

"Kepez süreci iyi yönetti"

AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar da, dünyada pandemi sürecini en iyi yönetenin Türkiye, Türkiye'de de Kepez Belediyesi olduğunu söyledi. Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan ise, ülkemizin bu sınavı başarıyla atlatacağını vurguladı. Pek çok ülkeye numune olacak çalışmalarla süreci atlattıklarını belirten Çalışkan, "Bu süreçte en büyük sorumluluk bakanlığımızın uhdesindeydi. Vefa Destek Koordinasyon Merkezi koordinatörlüğünü de yüzümüzün akıyla yaptığımızı düşünüyorum. Belediyelere de çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

Muhtar ve Aile hekimlerini ziyaret

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, aynı gün içerisinde gerçekleştirdiği teşekkür ziyaretlerine muhtarlar ve aile hekimlerini de ekledi. Karantina günlerinde özellikle ihtiyaç sahiplerini tespit etme noktasında, belediyelere yardımcı olan muhtarları da ziyaret etti. Muhtarlara teşekkür eden Başkan Tütüncü, istek ve dilekleri de dinledi. Heyet, muhtarların ardından Aile hekimlerini de ziyaret ederek, teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA