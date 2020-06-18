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Başkan Tütüncü: "Akdeniz sanayi sitesi, Türkiye'nin gözdesi"

Akdeniz Sanayi Sitesi'ni ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akdeniz Sanayi Sitesi yıllarca birlikte verdiğimiz emeklerle Türkiye'nin en gözde sanayi sitelerinden birisi olmuştur.

Başkan Tütüncü:
18.06.2020 12:55 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:58

Akdeniz Sanayi Sitesi'ni ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akdeniz Sanayi Sitesi yıllarca birlikte verdiğimiz emeklerle Türkiye'nin en gözde sanayi sitelerinden birisi olmuştur. Buda bizim için büyük bir mutluluk vesilesidir. Esnafı yaşatırsak, toplum yaşar" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akdeniz Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Öztürk'le görüşen Başkan Tütüncü, pandemi, sürecinde emekleriyle gayretleriyle hizmet veren tüm esnafa teşekkür etti. Başkan Tütüncü, "Sanayi sitesi esnafımıza gönül borcumuzu ödemeye geldik" dedi.

Sanayi esnafının pandemi sürecinde çok büyük özveri ile çalıştığını belirten Başkan Tütüncü, "Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Akdeniz Sanayi Sitesi diğer yanıyla bizim göreve geldiğimiz günden beri bizim en çok üzerinde durduğumuz, en çok itina gösterdiğimiz bölgelerimizden birisi. ve buraya yıllar içerisinde ne kadar büyük hizmetler getirdiğimizin en yakın tanıkları sizlersiniz. Sizlerle birlikte sanayimizin birçok sorununu yıllarca birlikte ortadan kaldırdık, sorunlarını çözdük. Sanayi sitemize her gelişimizde sanayi sitesi esnafının heyecanla geleceğe yürüdüğünü görüyoruz. Buda bizleri mutlu ediyor. Her fırsat sanayi sitesinin esnaflarına, kooperatif üyelerine pozitif ayrımcılığımız ortadadır, bunu da sizler çok iyi bilmektesiniz. Ön çalışmalarını sizlerle gönül birlikteliği içerisinde yaptık" diye konuştu.

"Esnaf toplumun temelidir"

Akdeniz Sanayi Sitesi'nin muhteşem bir değişim ivmesi ile bambaşka bir sanayi sitesi haline geldiğini belirten Tütüncü, "Akdeniz Sanayi Sitesi yıllarca birlikte verdiğimiz emeklerle Türkiye'nin en gözde sanayi sitelerinden birisi olmuştur. Buda bizim için büyük bir mutluluk vesilesidir. Esnafı yaşatırsak, toplum yaşar. Çünkü esnaf toplumun temelidir. ve biz esnafımızı yaşatmak için sizlerle aynı yöne bakmaya devam edeceğiz. Görev alanımıza girsin, girmesin sizlerin huzur ve mutluluğunuzun temini için kamu yararını sağlamaya yönelik her türlü katkıyı sizlerle omuz omuza vermeye kararlıyız. Belediyede bizim, Akdeniz Sanayi Sitesi de bizim. Kepez Belediyesi esnafın belediyesidir.  Sizin yanınızda durmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

"Esnafın her zaman yanındayız"

AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar da Akdeniz Sanayi Sitesi'nin Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü dönemiyle yüzde bin katma değer kazandığını söyledi. Bayraktar, "Bu katma değerin tamamı esnafımızın olmuştur ve bundan da Antalya kazanmıştır, Kepez kazanmıştır. Gerek tapu problemlerinin çözümü, gerek imardaki değişikliklerle ilgili, gerekse asfaltla ilgili konuya nereden bakarsak bakalım her fırsatta Akdeniz Sanayi esnafının yanındaydık. Esnafımızı çok seviyoruz" diye konuştu.

Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Öztürk de, 2 bin 500 esnafı olan sanayi sitesinin geçmişte birçok sorunları olduğunu ve çözülen bu sorunların en önemlisinin de gecekondu tahliyesi olduğuna değindi. Öztürk, "42 yıldır çözülemeyen Akdeniz Sanayi Sitesi'nde yıllarca kangren olmuş bu sorun da Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü sayesinde çözüldü. Bugün 300'e yakın gecekondunun 250'si tahliye edilmiş durumda. Buraya kooperatifin insanları giremiyordu. Bugün boş olan arsaya 200-250'ye yakın işyeri yapacağız. Sanayi sitemizde 15 bine yakın çalışanımız var. Her proje yapılır, edilir. Önemli olan gönüllerde iz bırakabilmektir" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün gün boyu sürdürdüğü Akdeniz Sanayi Sitesi ziyaretlerine belediye meclis üyeleri ve AK Parti İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar eşlik etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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