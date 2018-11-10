Başkan Türel, Muhtarlarla Buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Serik ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serik'te muhtarlarla buluşan Türel, vatandaştan gelen talep ve beklentileri gece gündüz çalışarak yerine getirdiklerini vurguladı.

Yıllarca çözülemeyen sorunları çözme noktasında önemli gayretler ortaya koyduklarını bildiren Türel, "Kız Deresi yolu senelerdir bekletilen, yapılmayan bir durumdaydı. Sizlerin ortaya koyduğu dirayetle bu durumu biz çözdük. Hangi mahallede, hangi köyde bir hizmet yapılıyorsa bunun kaynağı muhtarlarımızın bizim yol haritamızı çizmesi sayesindedir." ifadelerini kullandı.

Muhtarların mesai arkadaşı olduğunu belirten Türel, göreve geldiğinde arıtma tesisinin elektrik parası ödememek için çalıştırılmadığını hatırlattı.

Türel, şunları kaydetti:

"Böyle bir durumda aldığımız arıtmaları çalıştırıp, rehabilite edip, üzerine yenilerini ekledik. Kültür ve Turizm Bakanımızın destekleriyle Serik'in 30-40 senelik arıtma problemini çözecek tesisi bu ay içinde ihale edeceğiz. 2020'ye kadar Serik'in arıtma sorununu çözmeyi planlıyoruz."

Serik Kültür Merkezi ihalesini de 18 Aralık'ta yapacaklarını bildiren Türel, birkaç ay içinde sözleşmeyle beraber temelini de atmayı planladıklarını ifade etti.

Serik Aşağıçatma Mahalle Muhtarı ve Serik Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Balcı ise organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.