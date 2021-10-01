Başkan Tören: 'İtfaiyecilerimiz sayısız başarılara imza atan kahramanlarımızdır' - Haberler
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Başkan Tören: "İtfaiyecilerimiz sayısız başarılara imza atan kahramanlarımızdır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Tören:

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, itfaiyecilerin sayısız başarılara imza atan kahramanlar olduğunu belirterek, teşkilatın kuruluşunun 307'nci yılını kutladı.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, itfaiyecilerin sayısız başarılara imza atan kahramanlar olduğunu belirterek, teşkilatın kuruluşunun 307'nci yılını kutladı.

Her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan ' İtfaiye Haftası' ve teşkilatın kuruluşunun 307'nci yılı dolayısıyla Altınordu Belediye ekipleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Altınordu İtfaiye Grup Amirliğini ziyaret ettiler. Başkan Tören'in selamını ileten ekip, itfaiyecilere çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.

İtfaiye Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "İtfaiye teşkilatımız, 307 yıllık tarihi ile ülkemizin güzide kurumlarından bir tanesidir. Halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için cansiperane 7 gün 24 saat görev başında olan itfaiye teşkilatımızın 307'nci kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Bu vesile ile görevleri başında hayatlarını kaybeden itfaiyecilerimizi rahmetle anıyor, fedakarca görev yapan İtfaiye Teşkilatı mensuplarına sağlık, esenlik ve başarı dolu nice yıllar diliyorum" dedi. - ORDU

Başkan Tören: İtfaiyecilerimiz sayısız başarılara imza atan kahramanlarımızdır

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