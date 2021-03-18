Başkan Topaloğlu: " Türk ordusu 7 düvele meydan okudu"
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Başkan Topaloğlu: " Türk ordusu 7 düvele meydan okudu"

18.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:42
Başkan Topaloğlu: 'Türk ordusu 7 düvele meydan okudu

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Kemer'de tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Kemer'de tören düzenlendi. Düzenlenen törende konuşan Necati Topaloğlu, "Çanakkale Savaşlarında Türk ordusu 7 düvele meydan okudu ve tüm dünyaya Türk'ün gücünü gösterdi" dedi.

Kemer Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Teker, Kemer Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Ulvi Gören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmanın yapıldığı tören, öğrencilerin hazırladığı oratoryo gösterisi sunuldu. İlçedeki lise, ortaokul ve ilkokullar arasında ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından yapılan şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören, Çanakkale Deniz Zaferi anlatan türkülerin de söylenmesiyle sona erdi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünün önemini asla unutmamak gerektiğini söyledi.

Çanakkale Savaşı sırasında 250 bin şehit verildiğini hatırlatan Başkan Topaloğlu, "Çanakkale Savaşlarında Türk ordusu 7 düvele meydan okudu ve tüm dünyaya Türk'ün gücünü gösterdi. Atatürk'ün cephelerde elde ettiği zaferler sonucunda dünyanın Türklerin ne kadar güçlü olduğunu kabul etti. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Başkan Topaloğlu: ' Türk ordusu 7 düvele meydan okudu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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