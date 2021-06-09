Başkan Tavlı: "Projelerimizi bugün değil, gelecek için planlıyoruz"

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, hayata geçirdikleri projeler ile ilçenin geleceğini planladıklarını söyledi.

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, hayata geçirdikleri projeler ile ilçenin geleceğini planladıklarını söyledi.

Başkan Tavlı, bölgenin denize en yakın mesire alanı olan Asarkaya Kent Ormanı'nda yürütülen çalışmaları paylaştı. Asarkaya Kent Ormanı'nda yapılan çalışmalara değinen Başkan Hüseyin Tavlı, çalışmaların kent turizmine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Tavlı, "Asarkaya Kent Ormanı'nda mini bir hayvanat bahçesi oluşturduk. Buraya gelen çocuklarımız bu sevimli hayvanlarımızı tanıma ve görme fırsatı bulsunlar istedik. Burası eskiden mezbelelik bir haldeydi. Güzel ve düzenli bir hale getirmiş olduk. Yine spor tesisleri anlamında da hizmet verebilecek basketbol, voleybol ve futbol sahası gibi alanlar oluşturduk. Özellikle Ünye manyetik kum zemininden oluşan voleybol ve futbol sahaları oluşturarak ziyaretçilerimizin stres atmalarına yönelik bir çalışma gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Kent ormanının çevresinde ziyaretçilerin yürüyüş yapabileceği bin 400 metrelik bir yürüyüş yolu yaptıklarını da kaydeden Belediye Başkanı Hüseyni Tavlı, yürüyüş yolu ile piknik alanını birbirine bağlayan geçiş yolları yaptıklarını belirtti. Ziyaretçilere keyifli bir seyir zevki sunacak olan restoran bölümünde çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Tavlı, "Asarkaya Kent Ormanı'mız yine kısıtlama sonrasında pandemi şartlarının gevşetilmesi ile birlikte hemşerilerimizin piknik alanında çok daha rahat, keyifli ve huzurlu bir şekilde istifade etmelerini sağlayabilmek adına bütün olarak yenileme çalışmasına girişmiştik ve sonuna geldik. Burada tamamlanması gereken sadece bu mevcut bulunduğumuz kafeterya ve restoran bölümü kalmış durumda. Bunun haricinde ise devam eden bir yol güzergahımız var. İnşallah iki ya da üç patlatma daha gerektiren bir yerimiz var. O da tamamlandığında en kısa zamanda o yolunda asfaltlanması ile birlikte bu bölgedeki çalışmalarımızın sonuna doğru gelmiş olacağız. Bu yıl itibari ile Asarkaya Kent Ormanı'nda yaptığımız yenileme çalışmalarını tamamlamış ve hemşerilerimizin hizmetine konforlu bir şekilde sunmuş olacağız" şeklinde konuştu.

Belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal belediyeciliği de önemsediklerini belirten Belediye Başkanı Tavlı, bu anlamda vatandaşların uygun ücretler ve kaliteli hizmetle zaman geçirebilecekleri tesis hizmetleri vermeye gayret ettiklerini belirtti. Bunların yanı sıra diğer belediyecilik hizmetlerinin de devam ettiğine değinen Başkan Tavlı, "Belediyeciliğin asli unsuru olan alt yapı ve üst yapı çalışmalarında da hizmet vermeye devam ediyoruz. Kırsalda şu anda 75 km'nin üzerinde bir beton yol çalışmasını tamamlamış bulunmaktayız. Aynı şekilde Ünye Belediyesi'nin uhdesinde olan yaklaşık olarak 2 bin 180 kilometrelik yol ağında hem malzemeli bakım hem kanal temizliği olmak üzere tüm noktalarda faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Hemşerilerimizin buralardan istifade ederken konforlu bir şekilde faydalanmalarını sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yol çalışmalarını hızlandırmak ve verimli hale getirmek için 55 dönümlük alan üzerine planlanan konkasör şantiyesinde sona gelindiğini ve gelecek hafta itibariyle faaliyete geçeceğine dikkat çekerek, bu sayede daha fazla yol hizmetinin vatandaşlara ulaştırılacağını kaydetti. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı