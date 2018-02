Başkan Taşçı, Müteahhitlerle Buluştu

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, müteahhitlerle gerçekleştirdiği toplantıda, "Türkiye'nin cazibe merkezi olma yolunda ilerleyen ilçemizde, yatırım yapanlar zarar etmez. Olası mağduriyetlerin önüne de biz geçiyoruz" dedi.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, ilçede yatırım yapan müteahhitlerle, düzenledikleri kahvaltı buluşmasında bir araya geldi. Atakum ilçesinde hem yatırımcı müteahhitlerin hem de arsa ya da konut alan vatandaşların haklarını korumak, mağduriyetlerinin önüne geçmek için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Taşçı, "31 Ekim 2017 tarihinde çıkan yeni tip imar uygulaması çerçevesinde, müteahhitlerin ve arsa ya da konut alarak yatırım yapan vatandaşlarımızın mağdur olabileceğini gördük. Bu anlamda devletimizin bize verdiği hak doğrultusunda bir takım plan notları oluşturduk. Büyükşehir Belediyesi ve Atakum Belediyesinin teknik elemanları, ciddi bir inceleme ve çalışma doğrultusunda bu notları oluşturdu. Belediye meclisimizden geçen bu notlar sayesinde, ilçemizin hem yatırımlarla buluşmasının önünü açtık hem de yatırımcının yaşayabileceği sorunların önüne geçtik" diye konuştu.

İmar uygulamaları hakkında da bilgiler veren Başkan Taşçı, şunları söyledi:

"Kentimizin güzelliklerini korumak, beton yapıların arasında kaybolmasını önlemek istiyoruz. Bu anlamda imar uygulamaları kapsamında, 10 kat üzeri binalara artık ruhsat vermiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki talimatları doğrultusunda, dikey yapılaşmanın önüne geçmiş olacağız. Öte yandan kat adedi belli olmayan ve yol genişliklerinden dolayı mağdur olan arsalarında kat adetlerini makul oranda yükselterek, fayda sağladık. "Görev sürecimizde geride bıraktığımız 3,5 yıllık zaman zarfına 79 proje sığdırdık. Farklı ölçek ve etkilerdeki bu projelerimizle geleceğin Atakum'u için başarılı bir yerel yönetim anlayışı ortaya koyduk. Elektronik Belge Yönetimi (EBYS), Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Halkla İlişkiler Modülü (CRM) olmak üzere üç özelliği bir arada kullanan Karadeniz'deki tek belediye biziz. Bu noktada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Karadeniz Bölgesindeki tek pilot belediyesi Atakum Belediyesidir. Bütün amacımız, vatandaşlarımızın bulundukları her yerden, internet üzerinden uzaktan erişim sağlaması. Genel hatlarıyla Atakum İlçesi, artık herkesin yaşamak istediği bir kent oldu. Nüfusu her yıl rekor düzeyde artan ilçemizin, şu an nüfusu 200 bin'e yaklaştı. Sorumluluğumuzun farkında ve bilincindeyiz."

Atakum'un 2014 sonrası geçen 3 buçuk yıllık süre içerisinde adeta kabuğunu sıyırdığını ve yeniden imar edildiğini söyleyen AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, "Atakum artık eski Atakum değil. Belediye Başkanımız İshak Taşçı'nın çalışmaları sonucu hayata geçirilen projelerle Atakum artık marka bir kent haline gelen, tüm Türkiye'de adından söz ettiren bir şehir. İnanıyorum ki, çok kısa bir süre sonra Atakum, Samsun sınırlarını aştığı gibi, Türkiye sınırlarını da aşarak tüm dünyadan insanların gelip görmek isteyeceği, belkide yaşamak için göç edeceği ender kentlerden biri olacak. Bu anlamda Atakum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı, AK Belediyeciliğin en güzel örneklerini Atakumlu hemşehrilerimizle buluşturan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti öncesinde yerel yönetimlerde hep sorunların yaşandığını dile getiren AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, "AK Parti ile birlikte ülkemizde yerel yönetimlerin adeta şahlanışına tanıklık ettik. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın öncülüğünde bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve teşkilatlarımızın da katkılarıyla Samsun ve ilçeleri de bu şahlanıştan payını almaya devam edecek. Ülkemiz belki de tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan böyle bir dönemde bizleri bir araya getiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya teşekkür ediyorum. Bir yandan yerel yönetimlerin ve hükümetimizin çalışmalarıyla ülkemizin kalkınmasını sağlarken, bir yandan da tüm dünyaya ders vererek, sınır güvenliğimiz konusunda adımlar atıyoruz. Türkiye artık bölgesinde söz sahibi ve karar veren bir konumda. Bu vesileyle Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı Operasyonunda görev alan tüm vatan evlatlarına başarılar diliyorum. Dualarımız onlarla" ifadelerini kullandı.

Atakum ilçesindeki değişim ve gelişimin, Atakum Belediyesi hedeflerinin ve imar planları yönetmeliklerindeki değişikliklerin konuşulduğu buluşmaya ayrıca Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ile Atakum Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda müteahhit katıldı. - SAMSUN