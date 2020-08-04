Başkan Taban mesaiye temizlik işleri personeliyle başladı Belediye Başkanı Alper Taban, bayram tatili sonrası mesaiye Temizlik İşleri Müdürlüğü personelini ziyaret ederek başladı.

Bayram süresince yoğun bir dönem geçiren personele emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

4 günlük bayram tatilinin ardından bu sabah itibariyle mesai başladı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bayram sonrası yeni haftaya bayram sürecinde de yoğun şekilde çalışan ve İnegöl'ün temizliği için fedakarlık gösteren Temizlik İşleri Müdürlüğü personelini ziyaret ederek başladı.

Temizlik İşleri Müdürlüğünün katı atık aktarma istasyonunda yapılan ziyarette, Başkan Taban 14 ekiple kurban atığı toplayan ve rutin temizlik çalışmalarını aksatmadan sürdüren personele teşekkür etti. İnegöl'de bayram süresince 290 ton kurban atığı toplandığı ifade edilirken, kurban atıklarının ardından dezenfekte çalışmaları da yapılarak şehirde herhangi bir kirlilik oluşmasının önüne geçildi. Başkan Taban, bu yoğun tempoda özverili şekilde çalışan personele teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Bültenler