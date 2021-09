Başkan Seçer: "Mersin Ekonomisinin Lokomotifi Olan İş İnsanlarıyla Beraber Olmak Bizlere Motivasyon Sağlıyor"

browser hatası supports HTML5 video

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Rota Business Dergisi tarafından bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Mersin İş ve Ekonomi Ödülleri gecesine katıldı. Seçici kurul ve organizasyon komitesine plaketlerini sunan Başkan Seçer, seçici kurul tarafından 14 kategoride belirlenen ödülleri de sahiplerine teslim etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi adına Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e "Altın Sponsorluk" plaketi, Mersin Valisi Ali İhsan Su tarafından verildi. Seçer, "Mersin ekonomisinin lokomotifi olan iş insanlarıyla beraber olmak bizlere ayrı bir motivasyon sağlıyor" dedi.

Divan Otel'de gerçekleştirilen ödül töreninde; Başkan Seçer'in yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Rota Business Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Esat Durak, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, oda ve dernek başkanları, iş ve ekonomi dünyasından çok sayıda katılımcı ile basın mensupları yer aldı.

"Hepimizin gayreti ülkemize, insanlığa katkı sunmak"

Başkan Seçer, Mersin'e değer katanlarla, Mersin ekonomisinin lokomotifi olan iş insanlarıyla beraber olmanın kendilerine ayrı bir motivasyon sağladığını belirterek, "Hepimizin gayreti önce kendi görev alanımız, sorumluluk alanımız Mersinimiz ama genelde de ülkemize katkı sunmak, uzun vadede de insanlığa katkı sunmak. Ekonomi, refah, bu toplumları dirilten, zenginleştiren, her anlamda, maddesel anlamda, maddi anlamda değerlendirilir ama o maddiyatın sağladığı zenginlik diğer birçok alana da sirayet eder. İnsanların barışını, huzurunu, kardeşliğini, bir arada yaşama arzusunu, kültürünü, sanatını, her şeyini etkiler" dedi.

Seçer, seçim öncesinde 'Mersin'e yatırım yapacak olan iş insanını havaalanında ceketimin düğmelerini ilikleyerek karşılamaya hazırım' sözünü anımsatarak, "Bu sözümü biraz açmak istiyorum. Benim için bölgemde yatırım yapacak olan iş insanı, üretim odaklı, insan odaklı yatırım yapandır. Banka mevduatında ya da hesaplarında yüksek miktarda para bulundurup Mersin'in rantından faydalanacak, tek başına bunu cebine katacak olan iş insanı benim gözümde muteber bir iş insanı değildir" diye konuştu.

"Böyle bir kentte yönetici olmaktan onur ve gurur duyuyorum"

Üreten, çalışan, insan odaklı ve istihdam yaratan her türlü yatırımı desteklediklerini ifade eden Seçer, bu yatırımların toplumun barışını ve huzurunu bozan bütün olaylardan kenti kurtaran çalışma alanları yarattığına değindi. Seçer, "Bugün Türkiye'nin temel sorunlarının başında gelen; çatışma, terör, bunun adını ne koyarsanız koyun, en temel konularından biri budur. Hakça bölüşümün yeterli derecede olmaması, hukuk devleti anlayışı, yeterli derecede ekonomik modellerin, büyüme planlarının insan odaklı, üretim odaklı olmaması ya da eksik olması, bunu başaramamamız… Bence toplumu çürüten, toplumu farklı yönlere kanalize eden, asayişi, huzuru bozan temel nedenlerden biri budur. Mersin değerli, önemli bir kent. Rakamlarıyla önemli, üretim kapasitesiyle önemli, sektörleriyle önemli, vergi miktarıyla tahakkuk edilen ya da ödenen vergi miktarıyla önemli, coğrafyasıyla, iklimiyle, kadim kültürüyle, demografisiyle, insan kaynağıyla önemli, değerli bir kent. Böyle bir kentte şahsım adına bir yönetici olmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum, ne kadar sorumluluğum ağır olsa da. Ama burada yaşayan her sosyoekonomik, her sosyokültürden bireyin de bu kentte kendini iyi hissetmesi gerekiyor ve bizim bunu iyi hissettirme görevimizi de hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Çalışan, üreten, bütün iş insanı dostlarımı ödül almış kabul ediyorum"

Başkan Seçer, pandemi sürecinden doğal afetlere kadar piyasaları durgunlaştıran birçok olumsuz durumun yaşandığını hatırlatarak, "Her şeye rağmen çalışan, üreten, ekonomimize değer katan tüm iş insanları dostlarıma saygılarımı sunuyorum. Benim için burada ödül alan yok. Bütün iş insanlarını, çalışan, üreten, alın teriyle, yasalar çerçevesinde bütün iş insanı dostlarımı ödül almış kabul ediyorum. Saygılar sunuyorum" dedi.

Durak: "Ödül bir motivasyondur, moraldir ama hiçbir zaman ölçüt değildir"

Rota Business Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Esat Durak, ödül gecesine emek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, "Yaptığımız her doğru projeye destek veren ve anlam katan başta Sayın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ve ekibine teşekkür ediyorum. Ülkemizin pandemi, yangın ve sel gibi felaketlerden etkilenmesine rağmen mücadelesini sürdüren, üretimi devam ettiren, istihdama direnç noktası oluşturan tüm yatırımcılarımıza, iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Unutmayın ki ödül bir motivasyondur, ödül bir moraldir ama emin olun ki hiçbir zaman ölçüt değildir" diye konuştu.

