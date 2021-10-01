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Başkan Posbıyık, Paralimpik yelken takımını ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Başkan Posbıyık, Paralimpik yelken takımını ağırladı

İtalya'nın Campobasso şehrinde ilk defa düzenlenen Paravolley Uluslar Gümüş Ligi'ne katılan ve Bronz madalya kazanan Türkiye Milli Takımı'nda yer alan Kdz. Ereğli Belediyesporlu voleybolcular ve antrenör ile 16-21 Eylül'de Mersin'de düzenlenen Paralimpik yelken yarışlarında dereceye giren Kdz.

İtalya'nın Campobasso şehrinde ilk defa düzenlenen Paravolley Uluslar Gümüş Ligi'ne katılan ve Bronz madalya kazanan Türkiye Milli Takımı'nda yer alan Kdz. Ereğli Belediyesporlu voleybolcular ve antrenör ile 16-21 Eylül'de Mersin'de düzenlenen Paralimpik yelken yarışlarında dereceye giren Kdz. Ereğli Belediyesporlu sporcular Kdz. Ereğli Belediye ve Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti.

16-21 Eylül'de Mersin'de düzenlenen yarışmalarda Paralimpik Yelken'de dereceye giren Kdz. Ereğli Belediyesporlu sporcular Büşra Nur Çelik, (Gençlerde Türkiye birincisi, Büyük Kadınlarda Türkiye ikincisi), Furkan Erçin (Gençlerde Türkiye ikincisi), Atilla Altay (Büyük erkeklerde Türkiye ikincisi), takım Antrenörü Talat Çerçioğlu, başarılarını Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Posbıyık ile paylaştı. Ziyarette Kdz. Ereğli İlçe Spor Müdürü Serkan Keleş ve Kulüp 2. Başkanı İhsan Yazıcıoğlu da yer aldı.

Posbıyık, "Engelli sporcularımız harika iş çıkartıyor"

Başkan Posbıyık elde edilen başarılarla gurur duyduğunu belirterek şunları söyledi:

"Hepinizi tebrik ediyorum. Gerçekten engelli sporcularımız harika iş çıkartıyor. Paravolley'de büyük başarı kazandı sporcularımız. Paravolley'in milli takımımızın başantrenörü Ereğli'den. Bu çok güzel bir şey; iftihar ediyoruz. Çok büyük mutluluk duyuyoruz. En son Paravolley Milli Takımı Avrupa'da üçüncü oldu; İtalya'da ve antrenörü bizden. Aynı zamanda sporcularımız var takımda. Bu çok büyük bir olay, iftihar verici bir olay. Ereğli Belediye Başkanı olarak, Ereğli halkı olarak arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Bedensel engelli yelkende de büyük başarılar elde ettik. Burada antrenörümüzün de çok büyük payı var, azimle çalışıyor. Tebrik ediyorum, kutluyorum."

Büşra Nur Çelik, Dünya Şampiyonası'na katılacak

Büşra Nur Çelik'in başarılarından da söz eden Başkan Posbıyık, "Büşra Nur Çelik ülkemizi 2-9 Ekim'de İtalya'da yapılacak Dünya Şampiyonasında temsil edecek. Yine Büşra ile beraber Furkan Erçin, Atilla Altay var. Hepsi Türkiye dereceleri elde etti. Ereğli halkı, inanıyorum bu olayı alkışlıyordur. Kdz. Ereğli bir ilçe ama birçok ilden ekonomik sosyal ve sayısal olarak daha güçlü olduğu gibi spor faaliyetlerinde de birçok başarıya imza atıyor." Dedi.

Başkan Posbıyık konuşmasını şu sözleri tamamladı:

"Kdz. Ereğli Belediyespor Kulübü 8 branşta mücadele veriyor ve yaptığı çalışmalarda spor kulübü olarak Türkiye birinci liginde kadın takımımız var. Kadın futbolu son derece önemli bir hale gelmeye başladı. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, Gaziantep, Hatay gibi büyük takımlar da kadın takım ligine girdiler, ilçe olarak Kdz. Ereğli Belediyespor Kadın futbol takımı var. Bu gerçekten gurur verici. Söyleyecek kelime bulamıyorum, hepinizi yürekten kutluyorum. Bu başarıları arkadaşlarımızla değerlendireceğiz ve ödüllendireceğiz. Sizi alkışlıyoruz; bu başarılarla yetinmezsiniz, biz de yetinmiyoruz, daha büyük başarılar bekliyoruz."

Kulüp 2. Başkanı İhsan Yazıcıoğlu tüm sporcuları, yönetim kurulu adına kutlayarak başarılarının devamını diledi. Kdz. Ereğli İlçe Spor Müdürü Serkan Keleş de Başkan Posbıyık'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Daha sonra Başkan Posbıyık ve sporcular, kupa ve madalyalarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - ZONGULDAK

Başkan Posbıyık, Paralimpik yelken takımını ağırladı

Başkan Posbıyık, Paralimpik yelken takımını ağırladı

Başkan Posbıyık, Paralimpik yelken takımını ağırladı

Başkan Posbıyık, Paralimpik yelken takımını ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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