Başkan Özten, video konferans yöntemiyle düzenlenen derse katıldı Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Söğütlü İlkokulu 3. sınıf öğrencileri için video konferans yöntemiyle düzenlenen derse katılarak çocuklara tavsiyelerde bulundu.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Söğütlü İlkokulu 3. sınıf öğrencileri için video konferans yöntemiyle düzenlenen derse katılarak çocuklara tavsiyelerde bulundu.

Özten, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, doğup büyüdüğü ilçede öğretmenlik ve idareci olarak görev yaptıktan sonra Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü vazifesinde bulunduğunu belirtti.

Daha sonra da belediye başkanı seçilerek ilçesine hizmet ettiğini dile getiren Özten, "Siz de bugünün küçükleri yarının büyükleri olacaksınız." dedi.

Görüşme sırasında öğrencilerin okula tiyatro ekiplerinin getirilmesi ve parka gitme isteklerini dinleyen Özten, "Sizleri istediğiniz her yere göndereceğim, yeter ki öğretmenlerinizi dinleyin derslerinize iyi çalışın. Takdir, teşekkür getirenlere de özel hediyelerini ben okulda vereceğim." ifadesini kullandı.

Başkan Özten, sınıf öğretmeni Seda Avcı'ya da organizasyondan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA