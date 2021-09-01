Başkan Özlü'den vefa ziyaretleri
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Başkan Özlü'den vefa ziyaretleri

Başkan Özlü'den vefa ziyaretleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Hem Düzce merkezdeki esnafları dinleyen hem de daha önce birlikte çalışma imkanı bulduğu isimleri ziyaret eden Özlü, vefa örneği sergiliyor.

Esnaf ziyaretlerine ağırlık veren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, proje çalışmalarının arda kalan zamanını esnaf ve vefa ziyaretleri ile geçiriyor. Esnafların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Özlü, bir yandan da gerçekleştirilen projeleri tek tek anlatıyor.

Başkan Dr. Faruk Özlü, esnaf ziyaretlerinin yanı sıra daha önce birlikte çalışma fırsatı bulduğu isimleri de ziyaretler gerçekleştirerek vefa örneği gösteriyor. Ziyaretleri 'Dostlarla Sohbet' olarak nitelendiren Özlü, sık sık istişarelerde bulunacağının sinyalini verdi.

Dost meclisinde bulunuyoruz

Düzce'nin çehresini değiştirmek için çok fazla çaba sarf ettiklerini ve projelerin tamamlanmasının ardından çabaların sonucunu vatandaşların memnuniyeti ile alacaklarını inandığını kaydeden Başkan Özlü, "Esnaflarımızı her fırsatta ziyaret edeceğimizi belirtmiştik. Her gün hem esnaflarımızla bir araya geliyoruz hem de daha önce gerek partide olsun gerek belediyede olsun çalışma fırsatı bulduğumuz dostlarımıza vefa ziyaretleri yapıyoruz. Projelerimizi anlatırken talepleri ve şikayetleri de alıyoruz. Dost meclisi şeklinde istişarelerde bulunuyoruz" ifadelerinde bulundu.

Özlü'nün ziyaretinden dolayı memnun olan esnaflar da projelere tam destek veriyor. - DÜZCE

Başkan Özlü'den vefa ziyaretleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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