Başkan Özdemir, Kemer Yapım Çalışmalarını İnceledi

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, belediyenin kendi imkanları ile yapımını gerçekleştirdiği Gölbaşı Gölleri Çevre düzenlemesi projesinde hayata geçirilecek olan yapımı devam eden kemeri inceledi.



Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, "Belediyemizin kendi imkanlarıyla yürüttüğü Gölbaşı Gölleri çevre düzenleme projesinin bin 500 metrelik kısmı tamamlandı. Biz buraya alt yapısı tamamlanan kısma oturma ve oyun grupları ile spor aletleri yerleştireceğiz. Böylece vatandaşlar buraya gelerek hem sporlarını yapacak hem de pikniklerini yapacaklar. İkinci kısımda ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İkinci kısım da bittiğinde güzel bir eğlen-dinlen yerine ilçe halkımız kavuşacaktır. Çocuklar ise oyun alanlarında güvenli bir şekilde oynayacaklar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN