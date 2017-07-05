Başkan Kutlu'dan Su Konusunda Önemli Açıklama

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, şehir içme suyu tüketimi ve su kesintisiyle ilgili açıklamada bulundu.



Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, şuana kadar Adıyaman'da su kesintisi yapılmadığını ancak su kaynaklarında ciddi manada azalma meydana geldiğini kaydetti.



Su kaynaklarında ciddi manada azalma olduğunu vurgulayan Başkan Hüsrev Kutlu, "Suyla ilgili şuana kadar bir kesinti yapmadık ama su kaynakları bu senede ciddi manada az. Bu oran gittikçe de azalıyor. Tabi sulama mevsimi başladı. Özellikle Çelikhan'da sulama yapılacak zamanlara giriyoruz. Temmuz ve Ağustos aylarında Havşeri su kaynağımızda 350 Lt köylülere sulama hakkı verdik. Yapılan protokolde de bu var. Çat Barajından su getirmeyi planlamıştık, ihalesi de yapıldı. Ama daha henüz bitmedi. Önümüzdeki seneye kavuşur. Tünel bitmediği için daha içme suyumuzda kullanarak sulama yapacaklar. Yine Gürlevik kaynağında suyun nerdeyse yarısı köylülerde sulama hakkı olarak bırakılmış. Bunlar kullanılmaya başladığı zaman ciddi su sıkıntısı çekiyoruz" dedi.



Vatandaşların su israfı konusunda duyarlı olmasını isteyen Başkan Kutlu, "Vatandaşlardan istirhamım suyu israf etmeyelim. Kaçak su kullananları bildirelim. Özellikle tarla, bostan ve sadır gibi su gerektiren yerleri kaçak suyla yapıyorlar ve normal suyla yapıyorlar. Şuanda suyumuz az olduğu için suyu tasarruflu kullanmamız lazım. Bundan başka çaremiz yok. Herkes 'Atatürk Barajı yanımızda neden su kesintisi oluyor?' diyor. Atatürk barajına bütün köylülerin, ilçelerin ve Adıyaman'ın kanalizasyonu akıyor. Böyle bir yerde bizim sağlık bir su alabilmemiz için ancak baraj gövdesinin 50 kilometre uzaktan getirmemiz lazım, buda çok fazla masraf ve terfi gerektirir. Ayrıca çokta sağlıklı olmayan bir su olacak. Bizde suyu kesmemek için sonuna kadar direneceğiz. Havşeri su kaynağında sondajlar yapıyoruz, 5 adet sondaj yapılıyor. Bunlardan da su çıkacağını ümit ediyoruz ama mutlaka özelikle yaz aylarında suyu israf etmeyelim, soğusun diye musluğu açık bırakmayalım" diye konuştu. - ADIYAMAN