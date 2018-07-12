Başkan Kumartaşlı'dan Başkan Bozkurt'a Ziyaret

Afyonkarahisar Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit babası Ali Imış ve yanındaki heyet ile beraber Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Başkan Kumartaşlı Başkan Bozkurt ile bir süre hasbihal ederek gündem hakkında bilgi alış-verişlerinde bulundu. Başkan Bozkurt Kumartaşlı'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sundu. - AFYONKARAHİSAR