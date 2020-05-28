Başkan Kılca: "Karatay'a daha kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz"
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Başkan Kılca: "Karatay'a daha kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz"

Bütün birimleriyle ilçe genelinde vatandaşa kaliteli hizmet vermek adına çalışmalarına devam eden Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, bünyesine kattığı yeni araçlarla filosunu daha da güçlendirdi.

Başkan Kılca:
28.05.2020 13:20 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:23

Bütün birimleriyle ilçe genelinde vatandaşa kaliteli hizmet vermek adına çalışmalarına devam eden Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, bünyesine kattığı yeni araçlarla filosunu daha da güçlendirdi.

Karatay Belediyesi, kredi çekmeden kendi öz kaynaklarıyla satın aldığı 5 adet tır, 6 adet kamyon, 2 adet beko loder, 1 adet loder, 1 adet greyder, 4 adet kamyonet, 10 adet vakumlu el süpürme aracını belediyecilik çalışmalarında kullanılmak üzere vatandaşın hizmetine sundu. Araç filosuna dahil edilen 34 yeni aracın toplam maliyeti ise 7 milyon 710 bin lira değerinde. Yeni araçların hizmete sunulması programında açıklama yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, insan ve hizmet odaklı yerel yönetim anlayışıyla ilçe halkına zamanında ve eksiksiz hizmet vermek amacıyla, sahip oldukları bütçeyi verimli ve etkin kullandıklarını aktardı.

"Teknolojik gelişmeleri hizmet standartlarımıza dahil ediyoruz"

Başkan Hasan Kılca, daha güzel ve yaşanılabilir bir Karatay için tüm enerjileriyle sahada olduklarının altını çizerek, "Karatay Belediyesi olarak hemşehrilerimize sunduğumuz hizmetlerin kalitesini yükselterek, modern dünyanın sağladığı teknolojik gelişmeleri hizmet standartlarımıza dahil ediyoruz. Bu kapsamda araç filomuzu da her geçen gün güçlendirerek 2 bin 746 kilometrekarelik alanda şehrimizin en büyük yüz ölçümüne sahip ilçemizin dört bir yanına hizmet götürmeye devam diyoruz. Araç filomuzu gün geçtikçe güçlendirmek ve bu alanda hizmet birimlerimizin teknik donanımını güncel tutmak da bu kapsamda büyük önem taşıyor. Bu hassasiyetle bir yandan yeni araçları hizmet halkamıza dahil ederken, diğer yandan da belediyemizin kendi ihtiyacı olan araçların tamir, bakım ve onarımını da makine ikmal sahamızda teknik personellerimiz eliyle yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Devam eden hizmetlerimizde hiçbir aksama yok"

Karatay Belediyesinin araç filosuna dahil edilen araçlarla doğru planlamalar neticesinde hizmet kalitesinin de artacağını belirten Hasan Kılca, "Bugün 34 adet yeni aracımızı hizmete alıyoruz. Bu araçlarımız; 5 adet çekici tır, 5 adet dorse, 6 adet kamyon, 2 adet beko loder, 1 adet lder, 1 adet greyder, 4 adet kamyonet, 10 adet vakumlu el süpürme aracından oluşuyor. Araç filomuza dahil ettiğimiz 34 yeni aracımızın toplam maliyeti 7 milyon 710 bin liradır. Özellikle yaşadığımız salgın sürecinin belediye hizmetlerimizi olumsuz etkilememesi adına doğru planlamalar ile yatırım ve hizmetlerimiz için daha fazla gayret ve çaba içerisinde çalışıyoruz. Devam eden yatırımlarımızın hiç birinde hamdolsun bir aksama yok. Okul inşaatlarımızdan asfaltlama çalışmalarımıza, yoğun şekilde sahaya yansıttığımız sıfır atık eylem planımızdan açılışına hazırlandığımız Karatay Termal Tatil Köyü'ne, sosyal yardımlardan park ve bahçe düzenlemelerine kadar her alanda 'Bir Başka Karatay' için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu hizmetlerimizin güçlenerek sürmesine katkı sunacak olan ve bugün hizmete aldığımız 34 aracımızın belediyemize, ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Büyük bir fedakarlıkla çalışmalarını yürüten tüm çalışma arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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