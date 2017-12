Başkan Kara Engelliler ile Bir Araya Geldi

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, engelliler ile bi araya gelerek sohbet etti.



Başkan Kara, beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Polat ile birlikte Engelliler Derneğini ziyaret etti. Başkan Kara, her zaman engellilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Günlük yaşantımızda engelli bireyler, kimi zaman karşımıza elindeki beyaz bastonuyla yürürken, kimi zaman söylemek istediği şeyleri işaretle anlatmaya çalışırken kimi zamanda tekerlekli sandalye ile karşısına çıkan engeli aşmaya çabalarken çıkmıştır. Engelli bireylerimizi hayatlarını zorlaştırmak yerine kolaylaştırmalı ve topluma kazandırmalıyız. Engelli arkadaşlara elimizi uzatmalı onları korumalı onlardan kaçmamalıyız. Engellilere acımak yerine onlara değer vermeliyiz. Engel elde, ayakta, gözde, dilde, kulakta ve zihinde değildir. Her ne kadar engelliler denilse de onlara asıl özür onları göremeyen gözlerimizde, onlara koşmayan ayaklarımızda ve uzanmayan kollarımızdadır. Kilis Belediyesi olarak biz her zaman yanlarındayız" dedi. - KİLİS