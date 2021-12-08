Başkan İşlek: "2022'nin ikinci yarısı itibari ile suya kavuşacağız"

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, Korkutelili üreticilere 2022'nin 2. yarısı itibari ile suya kavuşabileceklerini söyledi. 8 milyon metreküp suyun baraja aktarılamayıp boşa aktığını belirten Başkan İşlek, "Korkuteli, 1 yıl boyunca 4 sulama esnasında toplam 11 milyon metreküp su kullanmaktadır. Yapılan inceleme sonucunda Koçantı ve Bingeçit sulama sistemimizde şuanki az olan yağışlara rağmen 8 milyon metreküp suyumuz maalesef boşa akmakta, barajımıza aktarılamamaktadır" dedi.

"İki yıl boyunca geceli gündüzlü çalışmalar yapıldı"

Aralık 2021 olağan Korkuteli Belediye Meclis toplantısı sonrasında sosyal medya sayfasından yazılı bir açıklama yapan Ömer İşlek, "Değerli Çiftçilerimiz; Seçim döneminde Korkuteli Barajımıza Su takviyesi için DSİ ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda 2023 yılı sonu itibari ile 63 Kilometre mesafedeki Manavgat Çayı başlangıcından Akdeniz Bölgesi Sulama Master Planı çerçevesinde çalışma yapacağımızı bildirmiştik. Hizmet etmemiz için görev verdiğiniz gün itibari ile bir önceki dönem Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel sekreterimiz ve ASAT Genel müdürümüz olan Faruk Karaçay ile Korkuteli'nin su problemi üzerine çalışmaya başladık. Geçen ay itibari ile 1 yaz 2 kış boyunca her 10 günde bir teknik inceleme, gözlemleme ve tespit etme çalışmaları çerçevesinde aşağıda sizlere sunduğumuz proje ile su problemimizi 2023 sonunu beklemeden çözmeye başlayacağız inşallah" diye konuştu.

"11 milyon metreküp su ihtiyacı var"

8 milyon metreküp suyun boşa aktığını iddia eden Başkan İşlek, "Korkuteli, 1 yıl boyunca 4 sulama esnasında toplam 11 milyon metreküp su kullanmaktadır. Yapılan inceleme sonucunda Koçantı ve Bingeçit sulama sistemimizde şu an ki az olan yağışlara rağmen 8 milyon metreküp suyumuz maalesef boşa akmakta, barajımıza aktarılamamaktadır. DSİ 2022 yılı bütçesi içerisinde yer almayan bu rehabilitasyon yatırımını 1 gün bile kaybetmeden hemen yapabilmek adına dün Korkuteli Belediye Meclisimizde projemizi görüştük. Yaklaşık 7 milyon liraya mal olacak bu yatırım ile ilgili oy birliği ile komisyona havalesini yaptık. Allah nasip eder ise Ocak ayı meclisinde yine oy birliği ile yetkiyi alıp biran önce ihaleye çıkarak 6 ay içerisinde yapımını bitirerek barajımıza her yıl ilave 8 milyon metreküp suyu doldurmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA