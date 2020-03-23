Başkan İlhan'dan "yurda kaçak giriş" uyarısı
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Saadet Partisi, Özay İlhan, İran, Van, Politika

Başkan İlhan'dan "yurda kaçak giriş" uyarısı

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, İran'dan Van'a kaçak geçişler olduğu yönünde duyumlar aldıklarını, bunun önüne geçilmesi gerektiğini ifade ederek, "Kaçak yollarla geçişlerin önüne geçilmesi salgınla mücadelenin bir gereğidir" dedi.

23.03.2020 12:39 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:39
Başkan İlhan'dan

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, İran'dan Van'a kaçak geçişler olduğu yönünde duyumlar aldıklarını, bunun önüne geçilmesi gerektiğini ifade ederek, "Kaçak yollarla geçişlerin önüne geçilmesi salgınla mücadelenin bir gereğidir" dedi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Özay İlhan, ülke ve dünya olarak zor günlerden geçtiğimizi belirterek, "Özellikle korona virüs tehlikesi her yeri sarmış durumda. Evet sağlık her şeyin başıdır. Sağlık olmadan hiçbir şey olmaz diyoruz. Zira sağlık demek hayat demektir. Korona virüsle mücadele kapsamında yapılan tüm çalışmaları destekliyoruz. Bu konuda üzerimize düşen görevleri yapmaya hazırız. Şimdiden tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Onların bu zor günlerde gösterdikleri fedakarlıklar asla unutulmayacaktır. Bu fedakarlıklarının en azından çift maaşla ödüllendirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sınırlardan kaçak geçişlere dikkat edilmesi gerektiğini belirten İlhan, "Sınır köylerinden gelen şikayetler had safhada. Lütfen bu kaçak geçişlerin önüne geçilsin. Yoksa sınır kapılarının kapatılmasının hiçbir faydası olmaz" dedi. Kaçak geçişlerin durdurulmasının göçmenlerin sağlığı açısından da önemli olduğunu anlatan İlhan, "5'erli 10'arlı gruplar halinde yurda girmeleri onlarla birlikte geçtiği yerlerde yaşayanların sağlığını da tehdit ediyor. 1 göçmenin virüs taşıması onunla birlikte gelenlerin ve temas edenlerin de virüs taşıması demektir" açıklamasında bulundu.

"Geçişlerin önüne geçilmemesi onların sağlığını da tehdit ediyor" diyen Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, şöyle devam etti:

"Kaçak yollarla geçişlerin devam etmesi en başta sağlık çalışanlarımıza haksızlık olacaktır. Onların emeğine yazık olacaktır. Onların işlerini güçleştirecektir. Lütfen bu kaçak geçişlerin durdurulması talebimiz önemsensin. Aksi takdirde yarın vatandaşlarımız ve göçmenler için çok geç kalınmış olacaktır. Kaçak yollarla geçişlerin önüne geçilmesi salgınla mücadelenin bir gereğidir. Bunun ihmale gelir bir tarafı yoktur. İşin hafife alınması, beraberinde ciddi sorunlar getirmeye adaydır. Kaçak yollarla geçişlerin durdurulmasını istemek bir vatandaşlık hakkı olduğu gibi aynı zamanda bir insanlık vazifesidir. - VAN

Kaynak: İHA

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